Всемирный банк зафиксировал снижение бедности в Украине

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бедными в Украине считаются 15% граждан

Уровень бедности по национальной методологии Всемирного банка для Украины в 2019 году снизится с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году. Об этом говорится в презентации банка, представленной на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечается в документе, уровень бедности продолжал снижаться благодаря росту заработной платы и потреблению.

Во Всемирном банке напомнили, что реальная заработная плата выросла на 9,5% в годовом исчислении в январе-сентябре 2019 году, в основном за счет роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.

"Трудовая миграция остается высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12% в годовом сопоставлении в январе-сентябре 2019 года", - говорится в презентации.

worldbank.org

Напомним, по данным Госстата, доля населения со середньодушовими доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1744,8 грн) в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%.

Отметим, по данным Госстата, средняя энергетическая ценность питания суточного рациона украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).