Рабинович: повышением тарифов новая власть загоняет украинцев в нищету

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что украинцев загоняют в "финансовую пропасть"

Украинцев загоняют в "финансовую пропасть" путем поднятия тарифов на коммунальные услуги. Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович во время телемарафона "Диалог со страной", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Я считаю, что рабство, которое возвращается в Украину, начиналось с тарифов. Для того, чтобы человека сделать послушным рабом, его надо загнать в финансовую пропасть", - заявил парламентарий.

Политик напомнил слова предыдущего премьер-министра Владимира Гройсмана, который сказал, что ни одна украинская семья не будет платить больше 20% от своих доходов по тарифам, отметив, что никакой ответственности за нарушение своих обещаний Гройсман не понес. Народный депутат также считает, что правительство Алексея Гончарука еще больше усугубило ситуацию.

"На закрытом заседании Кабмина господин Гончарук отменил постановление правительства Гройсмана №560, в котором устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Они считают, что тарифы "Гройсмана–Яценюка" недостаточны для нашей страны. Нам надо их поднимать! Но они не могли это сделать, поскольку была граница... "Слуги народа" сняли предельную границу – и теперь нужно ждать заоблачных тарифов", – отметил политик.

Нардеп также заявил, что президент Владимир Зеленский дал право украинцам не платить за "коммуналку", если она составляет большую часть дохода, и его надо в этом массово поддержать.

"Друзья, вам президент страны разрешил не платить за "коммуналку", если она составляет большую часть вашего дохода", – напомнил он.

Парламентарий также обвинил власть в том, что им неинтересно повышать пенсии украинцам.

"Поднятие пенсий – это самый больной вопрос, который, кстати, есть в программе партии президента Зеленского. Он обещал нам глобальные изменения в социальной сфере, но, к сожалению, и на субсидии, и на пенсии денег нет. Бюджет, который представлен нынешней провластной командой, не предусматривает возможность пенсионеру выжить. На сегодняшний день размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, а прожиточный минимум – 2270 гривен. Украина – единственная страна в мире, которая установила пенсию ниже прожиточного минимума! Власть снова в бюджете увеличила затраты на полицию, армию, а медицину, пенсии и пособия "урезали", - резюмировал политик.