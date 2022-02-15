Проверяем качество твердого сыра в микроволновке: подделку увидите сразу

Качественный твердый сыр должен содержать исключительно молочный жир и никаких растительных заменителей, в частности, небезопасного для здоровья пальмового масла. Его часто добавляют, чтобы удешевить и распродать продукт.
Эксперты рассказали, как при помощи микроволновки и другими способами узнать, хороший это сыр или нет, пишет Nssz.
Под воздействием высокой температуры натуральный сыр слегка размягчается, обретает тягучесть, в то время как сырный продукт становится жидким и растекается по сторонам.
Из продукта с добавлением растительного масла это масло собственно и начнет вытекать после нагревания в микроволновке. Такой продукт уж точно поддельный.
Обязательными компонентами при изготовлении натурального сыра являются: молоко, сычужный фермент, закваска, соль, хлористый кальций (чтобы улучшить сворачиваемость молока). Эти компоненты с легкостью усваиваются и перевариваются.
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