Проверяем качество твердого сыра в микроволновке: подделку увидите сразу

Проверяем сыр нагреванием

Под воздействием высокой температуры натуральный сыр слегка размягчается, обретает тягучесть, в то время как сырный продукт становится жидким и растекается по сторонам.

Из продукта с добавлением растительного масла это масло собственно и начнет вытекать после нагревания в микроволновке. Такой продукт уж точно поддельный.

Еще несколько способов проверки качества сыра

Надавите пальцем. Если с сыра потечет жирная жидкость, то скорее всего, в нем содержатся растительные жиры. Цена имеет значение. Для производства 1 кг качественного сыра необходимо 11 литров молока. Поэтому его стоимость не может быть низкой. Дешевый сыр чаще всего напичкан чем угодно, в частности дешевым пальмовым маслом. Обратите внимание на название. Сегодня сыр с добавлением растительных жиров принято маркировать "сырный продукт", о чем многие не знают. Попробуйте сыр. Качественный продукт оставляет послевкусие не дольше, чем на 5-7 минут. Вкусовые ощущения после сырного продукта остаются во рту намного дольше. Вдобавок, продукт с пальмовым маслом сушит горло и вызывает усиленное чувство жажды Посмотрите, как ведет себя сыр при хранении. При правильной подготовке натуральный сыр может храниться достаточно долго - от 6 месяцев и больше. А подделка начнет быстро желтеть и горчить.

Что должно быть в составе сыра

Обязательными компонентами при изготовлении натурального сыра являются: молоко, сычужный фермент, закваска, соль, хлористый кальций (чтобы улучшить сворачиваемость молока). Эти компоненты с легкостью усваиваются и перевариваются.