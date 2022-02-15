Перевіряємо якість твердого сиру в мікрохвильовці: підробку побачите відразу

Якісний твердий сир повинен містити виключно молочний жир і ніяких рослинних замінників, зокрема, небезпечного для здоров'я пальмового масла. Його часто додають, щоб здешевити і розпродати продукт.
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Під впливом високої температури натуральний сир злегка розм'якшується, отримує тягучість, в той час як сирний продукт стає рідким і розтікається по сторонам.
З продукту з додаванням рослинної олії ця олія власне і почне витікати після нагрівання в мікрохвильовці. Такий продукт вже точно підроблений.
Обов'язковими компонентами при виготовленні натурального сиру є: молоко, сичужний фермент, закваска, сіль, хлористий кальцій (щоб поліпшити згортання молока). Ці компоненти з легкістю засвоюються і перетравлюються.
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