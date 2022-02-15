Перевіряємо якість твердого сиру в мікрохвильовці: підробку побачите відразу

Перевіряємо сир нагріванням

Під впливом високої температури натуральний сир злегка розм'якшується, отримує тягучість, в той час як сирний продукт стає рідким і розтікається по сторонам.

З продукту з додаванням рослинної олії ця олія власне і почне витікати після нагрівання в мікрохвильовці. Такий продукт вже точно підроблений.

Ще кілька способів перевірки якості сиру

Натисніть пальцем. Якщо з сиру потече жирна рідина, то швидше за все, в ньому містяться рослинні жири. Ціна має значення. Для виробництва 1 кг якісного сиру необхідно 11 літрів молока. Тому його вартість не може бути низькою. Дешевий сир найчастіше напханий чим завгодно, зокрема дешевою пальмовою олією. Зверніть увагу на назву. Сьогодні сир з додаванням рослинних жирів прийнято маркувати "сирний продукт", про що багато хто не знає. Спробуйте сир. Якісний продукт залишає післясмак не довше, ніж на 5-7 хвилин. Смакові відчуття після сирного продукту залишаються в роті набагато довше. До того ж, продукт з пальмовою олією сушить горло і викликає посилене відчуття спраги Подивіться, як поводиться сир при зберіганні. При правильній підготовці натуральний сир може зберігатися досить довго - від 6 місяців і більше. А підробка почне швидко жовтіти і гірчити.

Що повинно бути в складі сиру

Обов'язковими компонентами при виготовленні натурального сиру є: молоко, сичужний фермент, закваска, сіль, хлористий кальцій (щоб поліпшити згортання молока). Ці компоненти з легкістю засвоюються і перетравлюються.