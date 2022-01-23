Проверяем качество сливочного масла водкой: подделку увидите сразу

Сливочное масло является одним из самых часто подделываемых продуктов в Украине. Главное правило, которое часто игнорируют производители: в масле должны быть исключительно жиры животного происхождения и только натуральные компоненты! Собственно, натуральное масло делается из молока.

Как понять, что с купленным в магазине маслом что-то не так, пишет Cpykami .

Какого цвета должно быть масло?

Качественное сливочное масло (коровье), купленное в магазине, никогда не будет белоснежного оттенка - у него должен быть желтовато-белый оттенок. А белоснежное сливочное масло - почти явный признак фальсификата. Чисто белым масло может быть только из козьего молока.

К примеру, майское сливочное масло, натуральное, домашнее, и вовсе обладает ярким желтым цветом, из-за высокого содержания каротина в траве, которую есть корова.

Чтобы "поджелтить" масло некоторые производители добавляют красители, определить наличие которых можно при помощи водки.

Проверяем масло водкой

Нагрейте водку до 60 градусов и залейте ею кусочек масла.

Если водка стала насыщенно желтого цвета, значит, в масло были добавлены искусственные красители. Такой продукт лучше больше не покупать.