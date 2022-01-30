Сыр Филадельфия дома всего из двух ингредиентов: вкус тот же, но в три раза дешевле
Скриншот: Как приготовить Филадельфию дома
Филадельфия - сливочный сыр, который можно купить в супермаркете и использовать для приготовления бутербродов, роллов, пасты, добавлять в выпечку. Но магазинный сыр стоит недешево, поэтому предлагаем приготовить его дома.
Как сделать сливочный сыр, рассказала фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для домашней Филадельфии:
- Сметана 20% - 500 г
- Йогурт 10% - 400 г (можно брать и жирностью меньше, но выход сыра будет меньше)
- Соль - 1/3 ч.л.
Пошаговое приготовление блюда
Смешайте сметану с йогуртом, добавьте соль.
Сито или дуршлаг выстелите 4 слоями марли, переложите смесь сметаны и йогурта на марлю. Марлю закройте сверху и положите небольшой груз - около 400-500 гр.
Оставьте на 24 часа в холодильнике.
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