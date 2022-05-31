Проверить свежесть яиц можно прямо в магазине: лучшие способы

Куриные яйца пользуются популярностью благодаря своим питательным свойствам и набору ценных компонентов. Важно знать, как проверить свежесть яиц, чтобы не получить пищевого отравления.

Основные способы

Если в магазине вы сомневаетесь, свежий ли продукт, то вы можете использовать несколько методов, чтобы определиться.

Срок годности

Один из самых простых способов определить, свежие ли яйца - это проверить дату на коробке.

На коробке нужно искать надпись "продать до" или срок годности, в зависимости от производителя.

Дата "продать до" указывает, как долго магазин должен предлагать яйца для продажи. В частности, это не более 30 дней после упаковки.

Если ваши яйца все еще имеют срок годности, то вы можете быть уверены, что они еще свежие.

Тест на обоняние

Это самый старый, самый простой и надежный метод определения того, испортилось ли яйцо.

Если вы обнаружите, что срок годности ваших яиц истек, вы можете определить, хороши ли они, просто понюхав.

Яйца, которые испортились, будут издавать запах. Если вы еще не можете определить, пока яйцо находится в скорлупе, тогда разбейте его в чистую тарелку или миску и понюхайте.

Если все пахнет нормально, то есть запаха нет, это хороший знак того, что яйцо все еще безопасно для использования.

Как определить свежесть яиц (freepik)

Визуальный осмотр

Помимо носа, глаза являются ценным инструментом, чтобы определить, хорошее яйцо или плохое.

Пока яйцо все еще в скорлупе, убедитесь, чтобы скорлупа не была треснута, скользкой или порошкообразной.

Скользкость или трещины могут указывать на наличие бактерий, в то время как порошкообразный вид на скорлупе указывает на плесень.

Тест на поплавок

Этот тест является одним из самых популярных методов для проверки того, хорошее яйцо или плохое.

Чтобы провести тест на поплавок, осторожно поместите яйцо в миску или ведро с водой. Если яйцо тонет, тогда оно свежее. Если оно наклоняется вверх или даже плавает, тогда оно уже старое.

Это объясняется тем, что чем яйцо старее, тем внутри него увеличивается воздух. Если воздушный карман станет достаточно большим, яйцо всплывает.

Засвечивание

Этот метод используется для оценки качества столового яйца.

Вам понадобится темная комната и небольшой яркий свет. Раньше использовались свечи, но эффективнее использовать вместо него маленький фонарик или лампу для чтения.

Поднесите источник света к большому концу яйца. Затем наклоните яйцо и быстро поверните его слева направо. Если все сделано правильно, содержимое яйца должно быть освещено.

Это позволяет увидеть, маленькая или большая воздушная ячейка яйца. Когда яйцо стареет, газы заменяют воду, потерянную из-за испарения и воздушный карман увеличивается.

Вы также можете определить, перемещая яйцо из стороны в сторону, насколько тверд яичный белок и желток.

Важно помнить, что яйца, которые содержат бактерии и вызывают инфекции, могут выглядеть и пахнуть совершенно нормально.