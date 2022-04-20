Врачи назвали фрукт, который может заменить три яйца
Врачи рассказали про суперфрукт, являющийся самым питательным фруктом в мире. Многие диетологи говорят, что он способен заменить разом три яйца.
Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Речь идет об авокадо - высококалорийном фрукте с высоким содержанием жира. В 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий и 15 граммов жира. В то время как калорийность обычных фруктов составляет от 30 до 90 калорий на 100 граммов, а содержание жира в основном не превышает 1%.
Авокадо насыщает, но от него не набирают вес
Авокадо богат пищевыми волокнами. Пищевые волокна набухают в воде, что увеличивает чувство сытости и препятствует усвоению жира и калорий.
Это суперфрукт, известный как "лесная сметана". В Латинской Америке местные жители часто употребляют в пищу авокадо.
Авокадо также содержит:
- витамин А,
- витамин С,
- витамин Е,
- витамины группы В,
- минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.
"Многие диетологи считают, что "один авокадо равен трем яйцам". Всемирная энциклопедия оценивает авокадо как самый питательный фрукт", - добавила врач.
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