Врачи назвали фрукт, который может заменить три яйца

Врачи рассказали про суперфрукт, являющийся самым питательным фруктом в мире. Многие диетологи говорят, что он способен заменить разом три яйца.

Речь идет об авокадо - высококалорийном фрукте с высоким содержанием жира. В 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий и 15 граммов жира. В то время как калорийность обычных фруктов составляет от 30 до 90 калорий на 100 граммов, а содержание жира в основном не превышает 1%.

Авокадо насыщает, но от него не набирают вес

Авокадо богат пищевыми волокнами. Пищевые волокна набухают в воде, что увеличивает чувство сытости и препятствует усвоению жира и калорий.

Это суперфрукт, известный как "лесная сметана". В Латинской Америке местные жители часто употребляют в пищу авокадо.

Авокадо также содержит:

витамин А,

витамин С,

витамин Е,

витамины группы В,

минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.

"Многие диетологи считают, что "один авокадо равен трем яйцам". Всемирная энциклопедия оценивает авокадо как самый питательный фрукт", - добавила врач.