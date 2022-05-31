Перевірити свіжість яєць можна прямо в магазині: найкращі способи

Курячі яйця користуються популярністю завдяки своїм поживним властивостям і набору цінних компонентів. Важливо знати, як перевірити свіжість яєць, щоб не отримати харчового отруєння.

Основні способи

Якщо в магазині ви сумніваєтеся, чи свіжий продукт, то ви можете використовувати кілька методів, щоб визначитись.

Термін придатності

Один із найпростіших способів визначити, чи яйця свіжі - це перевірити дату на коробці.

На коробці потрібно шукати напис "продати до" або термін придатності, залежно від виробника.

Дата "продати до" вказує, як довго магазин повинен пропонувати яйця для продажу. Зокрема, це не більше 30 днів після упакування.

Якщо ваші яйця все ще мають термін придатності, то ви можете бути впевнені, що вони ще свіжі.

Тест на нюх

Це найстаріший, найпростіший і найнадійніший метод визначення того, чи зіпсувалося яйце.

Якщо ви виявите, що термін придатності ваших яєць закінчився, ви можете визначити, чи вони все ще хороші, просто понюхавши.

Яйця, які зіпсувалися, будуть видавати запах. Якщо ви ще не можете визначити, поки яйце знаходиться в шкаралупі, тоді розбийте його в чисту тарілку або миску і понюхайте.

Якщо все пахне нормально, тобто запаху немає, це хороший знак того, що яйце все ще безпечне для використання.

Як визначити свіжість яєць (freepik)

Візуальний огляд

Крім носа, очі є цінним інструментом, щоб визначити, добре яйце чи погане.

Поки яйце все ще в шкаралупі, переконайтеся, щоб шкаралупа не була тріснута, слизькою або порошкоподібною.

Слизькість або тріщини можуть свідчити про наявність бактерій, тоді як порошкоподібний вигляд на шкаралупі вказує на цвіль.

Тест на поплавок

Цей тест є одним з найпопулярніших методів для перевірки того, добре яйце чи погане.

Щоб провести тест на поплавок, обережно помістіть яйце в миску або відро з водою. Якщо яйце тоне, тоді воно свіже. Якщо воно нахиляється вгору або навіть плаває, тоді воно вже старе.

Це пояснюється тим, що чим яйце старіше, тим всередині нього збільшується повітря. Якщо повітряна кишеня стане достатньо великою, яйце спливає.

Засвічування

Цей метод використовується для оцінки якості столового яйця.

Вам знадобиться темна кімната і невелике яскраве світло. Раніше використовувалися свічки, але ефективніше використовувати замість нього маленький ліхтарик або лампу для читання.

Піднесіть джерело світла до великого кінця яйця. Потім нахиліть яйце і швидко поверніть його зліва направо. Якщо все зроблено правильно, вміст яйця повинен бути освітлений.

Це дозволяє побачити, чи повітряна комірка яйця маленька чи велика. Коли яйце старіє, гази замінюють воду, втрачену через випаровування, і повітряна кишеня збільшується.

Ви також можете визначити, переміщаючи яйце з боку в бік, наскільки твердий яєчний білок і жовток.

Важливо пам'ятати, що яйця, які містять бактерії та викликають інфекції, можуть виглядати і пахнути абсолютно нормально.