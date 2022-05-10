Как молниеносно чистить вареные яйца: об этом способе вы точно не знаете!
Фото: Как молниеносно чистить вареные яйца (pixabay.com)
Чистка вареных яиц бывает довольно хлопотным занятием, особенно, когда скорлупа не хочет отходить. Но есть способ, как молниеносно за три секунды почистить куриные яйца.
Смотрите на видео в материале Styler ниже, как это сделать.
Вот как работает этот гениальный трюк:
- Возьмите сваренное яйцо и положите в стакан.
- Наполните его до половины холодной водой и накройте ладонью сверху.
- В течение 3 секунд энергично потрясите его в разные стороны.
- Готово! Вам остается лишь стянуть оболочку, что отделилась от яйца, вместе со всей скорлупой.
Смотрите в видеоролике, как это легко и просто сделать:
- "Спасибо за отличную подсказку! Я почистила четыре за раз в стеклянной миске без проблем.
- Спасибо! Я только что очистил 4 этим методом, отлично! Скорлупа просто упала в мою руку.
- Это потрясающе! И в то же время полезно! Спасибо за вашу помощь!
- Наконец, то, что действительно работает. Я почистил таким образом восемь штук подряд. Все было идеально и без хлопот", - пишут подписчики в комментариях.
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