ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как молниеносно чистить вареные яйца: об этом способе вы точно не знаете!

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 20:35
Как молниеносно чистить вареные яйца: об этом способе вы точно не знаете! Фото: Как молниеносно чистить вареные яйца (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Чистка вареных яиц бывает довольно хлопотным занятием, особенно, когда скорлупа не хочет отходить. Но есть способ, как молниеносно за три секунды почистить куриные яйца.

Смотрите на видео в материале Styler ниже, как это сделать.

Вот как работает этот гениальный трюк:

  1. Возьмите сваренное яйцо и положите в стакан.
  2. Наполните его до половины холодной водой и накройте ладонью сверху.
  3. В течение 3 секунд энергично потрясите его в разные стороны.
  4. Готово! Вам остается лишь стянуть оболочку, что отделилась от яйца, вместе со всей скорлупой.

Смотрите в видеоролике, как это легко и просто сделать:

  • "Спасибо за отличную подсказку! Я почистила четыре за раз в стеклянной миске без проблем.
  • Спасибо! Я только что очистил 4 этим методом, отлично! Скорлупа просто упала в мою руку.
  • Это потрясающе! И в то же время полезно! Спасибо за вашу помощь!
  • Наконец, то, что действительно работает. Я почистил таким образом восемь штук подряд. Все было идеально и без хлопот", - пишут подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, как почистить картошку в мундире за две секунды.

Также шеф-повар показал правильный и неожиданный способ разбивать яйца.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)