Врачи выяснили, что произойдет со здоровьем, если часто есть куриные яйца

Куриные яйца - ценный источник белка и питательных веществ, однако при их потреблении стоит быть осторожными.

Об этом пишет Країна здоров'я.

Высокий уровень холестерина

Одно яйцо может дать 186 миллиграммов холестерина, более половины рекомендуемых 300 миллиграммов в день.

Когда вы бесконтрольно принимаете яйца, в крови начинает расти содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого "плохого" холестерина.

Это может привести к бляшкам на внутренних стенках артерий, повышает риск сердечных заболеваний. Если сердце уже нездорово, количество яиц в рационе должно быть ограничено.

Резистентность к инсулину

Если злоупотреблять яичницей, да еще и с беконом, колбасами, белым хлебом, можно перегрузить поджелудочную железу. Вероятны метаболические нарушения, рост веса, жировых отложений.

Подобные отклонения становятся предпосылками возникновения резистентности к инсулину - гормону, контролирующему содержание сахара в крови. Это может привести к предиабету, диабету типа 2.

Проблемы с пищеварением

Если есть слишком много яиц, может возникать вздутие живота, боли, метеоризм.

Кроме того, яйца могут провоцировать ухудшение самочувствия у людей, которые имеют хронический холецистит или панкреатит.