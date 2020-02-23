Провал TVORCHI и уверенная победа GO-A: чем запомнился финал Нацотбора на Евровидение 2020

Украинская группа GO-A победила на Нацотборе на Евровидение 2020. Об этом стало известно 22 февраля по завершении финала отбора. За право представлять Украину на международной песенной арене сражались шесть конкурсантов — победители полуфиналов KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Несмотря на прогнозы букмекеров, неожиданным для всех победителем стала фолк-группа GO-A.

Экс-участница Евровидения Верка Сердючка, ставшая иконой конкурса, открыла грандиозный финал своей песней. Перед выступлением Верка с мамой похвастались наградой за песню "Лаша Тумбай" и зажгли вместе с залом. После песни артистка выпила шампанского прямо на сцене и исполнила еще две песни - "Сама не знаю почему, но ты мне нравишься…" и "Make It Rain Champagne".

Первой свой номер показала фаворитка первого полуфинала певица и бандуристка из Хмельницкого Марина Круть, выступающая под сценическим именем KRUТЬ.

"Я мечтаю выйти на сцене в Роттердаме с моим инструментом и показать миру бандуру", — сказала Марина перед выступлением.

В номере она соединила звучание старинного инструмента, самобытный голос и современную модную музыку. Марина прислушалась к советам судей, и в финале вышла в новом белом платье, изменила прическу и держалась на сцене более уверенно. Выступала Марина не сидя, как в полуфинале, а стоя.

Судья Виталий Дроздов, отметил, что вокал Марины стал более сильным и уверенным, но далеко не идеальным. А вот Тине Кароль выступление очень понравилось.

"Уверена, что пройдет время и сделаете для Украины что-то значимое. Все было идеально", — сказала Тина.

Марина Круть KRUТЬ – 99

Второй вышла на сцену молодая певица, автор и композитор Jerry Heil (Яна Шимаева), стремительно ворвавшаяся в украинский шоу-бизнес с песней "Охрана, отмена". Специально для "Евровидения" она написала песню Vegan, но после первого полуфинала нарвалась на критику. Певица прислушалась к советам, изменила номер и вернулась к образу в привычной для нее пижаме. Номер поставил Герман Ненов.

Андрей Данилко посоветовал Яне не читать комментарии. Однако он отметил, что новый номер не имеет ничего общего с песней. "Полное несоответствие", — резюмировал судья и предложил Яне зайти к нему в гримерку после шоу.

Jerry Heil – Vegan

Третьими выступили участники группы GO-A с песней "Соловей". Для своего номера музыканты использовали аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники группы — вокалистка Катерина Павленко, мультиинструменталист Тарас Шевченко и гитарист Иван Григоряк — говорят, что в первую очередь рвутся на конкурс в Роттердам, чтобы нести украинскую культуру.

Несмотря на то, что многие украинцы не поняли выбора судей и зрителей, музыканты получили самую горячую поддержку зала.

"Вы лучшие. Вы для меня лично фавориты. Так Украина не была представлена на "Евровидении" никогда. Это стильненько, странненько, как я люблю. Вы выделяетесь, я за вас", — сказал Данилко.

Не жалела комплиментов и Тина Кароль, назвав группу готовыми представителями "Евровидения".

GO-A - Соловей

36- летний David Axelrod, выступивший четвертым с песней Horizon, кардинально изменил свой номер и имидж на сцене, став похожим на героя "Игры престолов".

Дроздов назвал удачной смену имиджа Дэвида.

"Лучше, чем Дэвид, не пел никто. Но проголосуют ли за это?", — отметил Андрей Данилко и похвалил новую прическу участника.

"Я в шоке, как за такое короткое время можно сделать такое колоссальное перевоплощение. Я бы вышла замуж за тебя. За все годы — это лучшее твое выступление на сцене", — сказала Тина.

David Axelrod - Horizon

KHAYAT (Андрей Хаят), известный по участию в проекте "Голос країни", второй раз штурмовал национальный отбор под номером "пять". В этом году с песней Call For Love он хотел бы "порвать" конкурс и устроить яркую украинскую вечеринку в Роттердаме.

"Я хочу показать, что мы современные украинские артисты, которые помнят о своих корнях", — сказал Андрей.

Тина Кароль, которая была его наставником в вокальном шоу, назвала Хаята своим астральным братом.

"Ты набрался смелости, вел за собой публику, и она отвечала тебе взаимностью. Горжусь тем, что мы работали вместе и тем, какой крутой уровень ты показываешь сейчас", — сказала Тина и довела до слез Андрея.

KHAYAT - Call For Love

Тернопольские фармацевты, группа TVORCHI, ставшие фаворитами второго полуфинала, с песней Bonfire закрывали национальный отбор. Ребята также поменяли образы и поработали над вокалом. Однако во время выступления казалось, будто солист порой не слышит себя.

Любопытно, что Кенни за день до финала женился на своей возлюбленной Наталье.

Тина Кароль сказала за песню "браво". Она отметила, что музыка TVORCHI — драйвовая и непредсказуемая. Вокал комментировать не стала, сказав, что об этом лучше промолчать. Дроздов назвал группу будущим украинской музыки, но отметил, что TVORCHI в финале провалили выступление: вокал был гораздо хуже, чем в полуфинале.

TVORCHI - Bonfire

Пока шло голосование, своими выступлениями порадовали публику беременная вторым ребенком Джамала и Тина Кароль. Судьбу победителя решили оценки судей (Тина Кароль, Андрей Данилко, Виталий Дроздов) и голосование телезрителей.

В итоге оценки выглядели так. На последнем месте по единогласному решению жюри оказалась Jerry Heil. Второе место с конца заняли TVORCHI. Всего три балла получил Дэвид Аксельрод. Четыре — поставили KHAYAT, пять — KRUТЬ. А самый высокий бал достался группе GO-A.

Зрители несколько иначе оценили выступления финалистов: 1 — Jerry Heil, 2 — Дэвид Аксельрод, 3 — TVORCHI, 4 — KRUТЬ, 5 — KHAYAT. Как и судьи, зрители поставили на первое место GO-A. Эта группа и представит Украину в Роттердаме в мае.