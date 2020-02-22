В финале Нацотбора на Евровидение TVORCHI отключили наушники на сцене: назревает скандал

На Нацотборе на Евровидение 2020 разгорается новый скандал
Национальный отбор на Евровидение 2020 завершился грандиозным финалом 22 февраля, и по итогам голосования определили артиста, который представит Украину на престижном международном песенном конкурсе. Так, в Роттердамм отправится группа Go-A, а дуэт из Тернополя TVORCHI - триумфаторы второго полуфинала - попали под волну критики, и в сети некоторые пишут даже про "слив".
К сегодняшним выступлениям все участники готовились по максимуму, вооружившись приобретенным на полуфинале опытом, и музыканты выложились на сцене на все сто, но не все вышло гладко.
Группа TVORCHI во время исполнения песни "Bonfire" внезапно получила "подножку" от техники - у вокалиста стал пропадать звук в наушнике. Фактически, хотя Джеффри Кенни после полуфинала и обещал подтянуть вокал, сделать это у него не получилось.
После выступления группа получила от судей ряд критических замечаний: и из-за вокала, и из-за песни.
Видео: TVORCHI исполнили песню "Bonfire" на финале Нацотбора на Евровидение 2020
"Не буду я комментировать вокал. Если говорить, как вокалист, то лучше молчать", - сказала Тина Кароль, отметив, что трек действительно крут.
А вот Виталий Дроздов был с ребятами честным.
"Вокал был еще хуже, чем неделю назад. Это было слушать не слишком приятно, я разочарован", - отметил судья.
Андрей Данилко сказал, что таких песен на Евровидении миллиарды, и он проголосовал за них в полуфинале, потому что хотел услышать их еще раз в финале.
Отметим, что TVORCHI стали участниками, которым больше всего досталось от судей, других конкурсантов преимущественно хвалили.
Сам же Джеффри написал в сети после выступления, что ему и Андрею Гуцуляку просто отключили музыку в наушниках.
Фото: скрин instagram.com/tvorchi_official
Пользователи интернета пишут в комментариях к видео выступления, что ребят попросту "слили". Так, на кадрах видно, как вокалист несколько раз касался наушника.
Фото: скрин комментариев youtube.com