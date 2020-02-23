Евровидение 2020: вся правда про GO_A - сенсационных победителей Нацотбора

GO_A (фото: instagram.com/go_a_band)

На Евровидение 2020 от Украины поедет группа GO_A

22 февраля Украина выбрала своего победителя в финале Нацотбора на Евровидение 2020. Победителями стали участники группы GO_A, которым букмекеры не давали практически никаких шансов. Что известно о победителях Нацотбора на Евровидение-2020 и их творчестве – читайте дальше.

Выступление финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 оценивали такие звездные судьи, как Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Именно им принадлежали 50% голосов за фаворитов. Остальные 50% результата зависели от зрителей. За победу соревновались 6 участников: Krut, JERRY HEIL, GO_A, DAVID AXELROD, KHAYAT и TVORCHI. Приложив максимум усилий, победу все же одержали GO_A.

В украинском шоу-бизнесе группа GO_A дебютировала в 2012 году с песней "Коляда". Она была презентована в социальных сетях и быстро получила популярность. Музыканты позиционируют себя как электрофольк-группу. Они решили создать интересный жанр музыки "укр-транс", который сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк.

GO_A (фото: instagram.com/go_a_band)

В 2016 году группа выпустила дебютный альбом группы "#Ідиназвук", заняв первые чарты на украинских радиостанциях. В 2017 году музыканты записали совместный трек "Щедрый вечер" с известной украинской исполнительницей Катей Chilly. Также группа выпустила песню "Коло річки коло броду" с фольклорным ансамблем "Древо" из Крячковки, с которыми они познакомились на телевизионном концерте "Фольк-music" на телеканале UA: Первый.

За 8 лет существования на украинской сцене GO_A стали участниками большого количества украинских фестивалей: Jazz Koktebel, "Страна Грез", "ГогольFest", Vedalife, "Трипільське коло", "ART-Пикник Славы Фроловой", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air "Белые ночи vol2", и фестивалей в Израиле, Польше, Беларуси. Добавим, что в 2019 году песни GO_A попали в первую десятку іТипеѕ Dance chart в Словакии.

Несмотря на успешную музыкальную деятельность, состав группы GO_A за это время менялся 14 раз. Но неизменной вокалисткой на протяжении долгих лет остается Екатерина Павленко. Также в действующий состав группы входят Тарас Шевченко, который и основал группу, Игорь Диденчук и Иван Григоряк. Кроме творчества в группе GO_A, вокалистка также работает руководителем хора ветеранов. Что касается Шевченко, то он успел уже побывать в рэп-группе, а Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. Все, кроме Игоря Диденчука, раньше играли тяжелый рок.

На Евровидение 2020 группа GO_A пришла с песней Solovey. Они, как и многие другие молодые исполнители, волновались, ведь для них это был крупный дебют на большой сцене. Согласно результатам голосования судей и зрителей конкурса, GO_A получили третье место и попали в финал конкурса.

GO_A - Solovey

В финале отбора Евровидения-2020 исполнители сменили костюмы, впрочем, номер остался таким, как и предыдущий. Согласно результатам голосования судей и зрителей, они получили абсолютную победу – 12 баллов и билет на Евровидение-2020 в Роттердам. Группа GO_A выступит 12 мая в первом полуфинале конкурса под номером 15.