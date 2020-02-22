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Верка Сердючка "взорвала" финал Нацотбора на Евровидение 2020: яркое видео

STYLERТелешоу    22.02.2020 - 21:18
Верка Сердючка "взорвала" финал Нацотбора на Евровидение 2020: яркое видео
Верка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Верка Сердючка выступила в финале Нацотбора на Евровидение 2020 и "порвала" зал

Верка Сердючка открыла финал Нацотбора на Евровидение 2020 ярким и зажигательным выступлением. 22 февраля Андрей Данилко в образе своего легендарного персонажа исполнил два свои хита.

Сначала Верка Сердючка спела культовую песню "Dancing Lasha Tumbai" (или же "Танец взбитых сливок"), с которой она заняла второе место на Евровидении 2007 в Хельсинки, а потом зажгла зал своим последним на сегодня треком "Make it Rain Champagne".

Кроме того, звезда исполнила фрагмент еще одного своего нетленного хита - "Тук-тук-тук".

"Все, маленький корпоратив окончен. Так что, голосование закрыто?" - шутила Сердючка со сцены.

Вообще, все выступление Верки Сердючки сопровождалось большим количеством шуток, которые вызывали бурю аплодисментов в зале.

Верка Сердючка открыла финал Нацотбора на Евровидение 2020

Напомним, что Евровидение 2020 пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. На днях стало известно, что что комментировать онлайн-трансляцию будет блогер-трансгендер NikkieTutorials.

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