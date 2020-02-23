Провал TVORCHI і впевнена перемога GO-A: чим запам'ятався фінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Українська група GO-A перемогла на Нацвідборі на Євробачення 2020. Про це стало відомо 22 лютого по завершенні фіналу відбору. За право представляти Україну на міжнародній пісенній арені боролися шість конкурсантів — переможці півфіналів KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. Попри прогнози букмекерів, несподіваним для всіх переможцем став фольк-гурт GO-A.

Екс-учасниця Євробачення Вєрка Сердючка, яка вже стала іконою конкурсу, відкрила грандіозний фінал своєю піснею. Перед виступом Вєрка з мамою похвалилися нагородою за пісню "Лаша Тумбай" і запалили разом з залом. Після пісні артистка випила шампанського прямо на сцені й виконала дві пісні - "Сама не знаю чому, але ти мені подобаєшся..." і "Make It Rain Champagne".

Першою свій номер показала фаворитка першого півфіналу співачка і бандуристка з Хмельницького Марина Круть, яка виступає під сценічним ім'ям KRUТЬ.

"Я мрію вийти на сцені в Роттердамі з моїм інструментом і показати світу бандуру", — сказала Марина перед виступом.

В номері вона поєднала звучання старовинного інструменту, самобутній голос і сучасну модну музику. Марина прислухалася до порад, і у фіналі вийшла в новому білому платті, змінила зачіску і трималася на сцені більш впевнено. Виступала Марина не сидячи, як у півфіналі, а стоячи.

Суддя Віталій Дроздов, зазначив, що вокал Марини став більш сильним і впевненим, але далеко не ідеальним. А ось Тіні Кароль виступ дуже сподобався.

"Впевнена, що пройде час і зробите для України щось значуще. Все було ідеально", — сказала Тіна.

Марина Круть KRUТЬ – 99

Другою вийшла на сцену молода співачка, автор і композитор Jerry Heil (Яна Шимаєва), яка стрімко увірвалася в український шоу-бізнес із піснею "Охорона, скасування". Спеціально для "Євробачення" вона написала пісню Vegan, але після першого півфіналу нарвалася на критику. Співачка прислухалася до порад, змінила номер і повернулася до образу у звичній для неї піжамі. Номер поставив Герман Ненов.

Андрій Данилко порадив Яні не читати коментарі. Однак він зазначив, що новий номер не має нічого спільного з піснею. "Повна невідповідність", — резюмував суддя і запропонував Яні зайти до нього в гримерку після шоу.

Jerry Heil – Vegan

Третіми виступили учасники групи GO-A з піснею "Соловей". Для свого номера музиканти використовували автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв. Учасники групи — вокалістка Катерина Павленко, мультиінструменталіст Тарас Шевченко і гітарист Іван Григоряк — кажуть, що в першу чергу рвуться на конкурс у Роттердам, щоб нести українську культуру.

Попри те, що багато українців не розуміли вибору суддів і глядачів, музиканти отримали найгарячішу підтримку залу.

"Ви кращі. Ви для мене особисто фаворити. Так Україна не була представлена на "Євробаченні" ніколи. Це стильненько, дивненько, як я люблю. Ви виділяєтеся, я за вас", — сказав Данилко.

Не шкодувала компліментів і Тіна Кароль, назвавши групу готовими представниками "Євробачення".

GO-A - Соловей

36 - річний David Axelrod, який виступив четвертим з піснею Horizon, кардинально змінив свій номер і імідж на сцені, ставши схожим на героя "Гри престолів".

Дроздов назвав вдалою зміну іміджу Девіда.

"Краще, ніж Девід, ніхто не співав. Але проголосують за це?", — зазначив Андрій Данилко і похвалив нову зачіску учасника.

"Я шокований, як за такий короткий час можна зробити таке колосальне перевтілення. Я б вийшла заміж за тебе. За всі роки — це найкращий твій виступ на сцені", — сказала Тіна.

David Axelrod - Horizon

KHAYAT (Андрій Хаят), відомий по участі в проєкті "Голос країни", другий раз штурмував національний відбір під номером "п'ять". В цьому році з піснею Call For Love він хотів би "порвати" конкурс і влаштувати яскраву українську вечірку в Роттердамі.

"Я хочу показати, що ми сучасні українські артисти, які пам'ятають про своє коріння", — сказав Андрій.

Тіна Кароль, яка була його наставником у вокальному шоу, назвала Хаята своїм астральним братом.

"Ти набрався сміливості, вів за собою публіку, і вона відповідала тобі взаємністю. Пишаюся тим, що ми працювали разом і тим, який крутий рівень ти показуєш зараз", — сказала Тіна і довела до сліз Андрія.

KHAYAT - Call For Love

Тернопільські фармацевти, група TVORCHI, які стали фаворитами другого півфіналу, з піснею Bonfire закривали національний відбір. Хлопці також змінили образи й попрацювали над вокалом. Однак під час виступу здавалося, ніби соліст часом не чує себе.

Цікаво, що Кенні за день до фіналу одружився зі своєю коханою Наталкою.

Тіна Кароль сказала за пісню "браво". Вона зазначила, що музика TVORCHI — драйвова і непередбачувана. Вокал коментувати не стала, сказавши, що про це краще промовчати. Дроздов назвав групу майбутнім української музики, але зазначив, що TVORCHI у фіналі провалили виступ: вокал був набагато гіршим, ніж у півфіналі.

TVORCHI - Bonfire

Поки йшло голосування, своїми виступами порадували публіку вагітна другою дитиною Джамала і Тіна Кароль. Долю переможця вирішили оцінки суддів (Тіна Кароль, Андрій Данилко, Віталій Дроздов) та голосування телеглядачів.

У результаті оцінки виглядали так. На останньому місці за одноголосним рішенням журі виявилася Jerry Heil. Друге місце з кінця зайняли TVORCHI. Всього три бали отримав Девід Аксельрод. Чотири — поставили KHAYAT, п'ять — KRUТЬ. А найвищий бал дістався групі GO-A.

Глядачі трохи інакше оцінили виступи фіналістів: 1 — Jerry Heil, 2 — Девід Аксельрод, 3 — TVORCHI, 4 — KRUТЬ, 5 — KHAYAT. Як і судді, глядачі поставили на перше місце GO-A. Ця група і представить Україну в Роттердамі в травні.