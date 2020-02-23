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Планирует замуж? Кароль сделала громкое заявление во время Нацотбора

STYLERПерсоны    23.02.2020 - 10:11
Планирует замуж? Кароль сделала громкое заявление во время Нацотбора
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль удивила внезапным заявлением

Во время финала Нацотбора на Евровидение 2020 Тина Кароль, которой приписывали роман с известным исполнителем Даном Баланом, сделала громкое заявление, которое повергло всех в шок.

Так, после выступления Дэвида Аксельрода она сказала, что была бы не против выйти за него замуж. "Твой образ, твое перевоплощение... Ты кинул эту стойку, ты рвешь за свою любовь. Я бы вышла замуж за тебя", - заявила Кароль.

К слову, ранее Аксельрод говорил о том, что испытывает весьма теплые чувства к исполнительнице. "Я спел и просто почувствовал какую-то связь с Тиной. Реально, у нас с ней много общего", - сказал он.

Также певец добавил: "Знаете, для меня в этом проекте не главное - выиграю я или проиграю. Важно, что смогу вынести из этого шоу. По сути, я буду соревноваться с самим собой, потому что я и есть свой главный противник. Но не стану скрывать, что мне хочется дойти до финала, показав все, на что я способен".

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