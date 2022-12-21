Простий спосіб зігрітися взимку: як зробити обігрівач своїми руками

Внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ енергетичної інфраструктури України люди стикаються з холодом у будинках і квартирах.

Як зробити вдома обігрівач

Для цього вам знадобляться:

2 квіткові горщики, один менший за інший;

глиняна тарілка;

кілька невеликих свічок;

негорюча підкладка типу теракотової плити;

Гайки, болти, стержень та шайби;

Ріжучий предмет для отворів.

Цей метод полягає в тому, що один горщик вставляється в інший, а потім фіксується за допомогою болта, гайки та шайби.

Завдяки цим елементам ви зможете ставити ємності по висоті й таким чином зробити складний нагрівальний пристрій. Для цього за допомогою дрелі просвердліть центр горщика та вставте стебло.

Потім візьміть шайби та гайки, щоб утримувати стержень з кожного боку горщика. Після цього помістіть шайбу та гайку в центр стержень, щоб утримувати на ньому маленький горщик, і знову використовуйте гайку та шайбу, щоб утримувати його на місці. Нарешті поставте останню гайку та останню шайбу на верхній рівень стержня, щоб утримувати глиняну пластину.

Ця тарілка буде опорою для вашого пристрою. Тепер, коли важка робота зроблена, відкладіть обігрівач, поставте свічки на тарілку і насолоджуйтесь саморобним обігрівачем.

Зверніть увагу, що краще вибирати свічки з бджолиного воску або соєвого, тому що вони виділяють у повітря менше забруднюючих речовин.

Щоб уникнути ризику займання, необхідно стежити за цим саморобним обігрівачем, доки вогонь не згасне.