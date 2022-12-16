Як зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годин

В Україні продовжуються відключення світла – за графіками, а також можливі аварійні відключення. Тому в кожному будинку потрібні свічки та бажано такі, які горітимуть довго.

Оригінальним способом створення такої свічки поділилася Катерина Бесперстова на своїй сторінці в Instagram.

Як зробити свічку своїми руками

Що вам знадобиться:

Маленькі баночки або чарки з товстим дном

Парафінова свічка

Воскова свічка - тонка, довга

Дрібка солі

Рослинна олія (рафінована, без запаху)

Ніж

Сірники

Як зробити

Наріжте тонку свічку за розміром вашої ємності - вона має виглядати на 1 см або бути нарівні з краями.

На дно ємності капніть трохи розпеченого парафіну та закріпіть свічку.

Потім наливаємо олію, додаємо трохи солі. Запалюємо та насолоджуємося.

З однієї воскової свічки в 30 см можна зробити 5-6 лампадок.

Одна така свічка горітиме не менше 10-12 годин - на відміну від звичайної воскової або парафінової свічки, яка згоряє буквально за 2-3 години.

Таку свічку можна поставити в кімнаті та обов'язково провітрити перед сном приміщення хоча б 10 хвилин.

Важливо! Не залишайте свічки без нагляду та ставте їх вище, де їх не зможуть дістати маленькі діти та домашні тварини – олія та свічка будуть розпечені.