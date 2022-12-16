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Як зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годин

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П'ятниця 16 грудня 2022 16:02
Як зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годин Як зробити свічку, яка горітиме довго (unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжуються відключення світла – за графіками, а також можливі аварійні відключення. Тому в кожному будинку потрібні свічки та бажано такі, які горітимуть довго.

Оригінальним способом створення такої свічки поділилася Катерина Бесперстова на своїй сторінці в Instagram.

Як зробити свічку своїми руками

Що вам знадобиться:

  • Маленькі баночки або чарки з товстим дном
  • Парафінова свічка
  • Воскова свічка - тонка, довга
  • Дрібка солі
  • Рослинна олія (рафінована, без запаху)
  • Ніж
  • Сірники

Як зробити

Наріжте тонку свічку за розміром вашої ємності - вона має виглядати на 1 см або бути нарівні з краями.

На дно ємності капніть трохи розпеченого парафіну та закріпіть свічку.

Як зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годинЯк зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годин Потім наливаємо олію, додаємо трохи солі. Запалюємо та насолоджуємося.

З однієї воскової свічки в 30 см можна зробити 5-6 лампадок.

Як зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годинЯк зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годин Одна така свічка горітиме не менше 10-12 годин - на відміну від звичайної воскової або парафінової свічки, яка згоряє буквально за 2-3 години.

Таку свічку можна поставити в кімнаті та обов'язково провітрити перед сном приміщення хоча б 10 хвилин.

Важливо! Не залишайте свічки без нагляду та ставте їх вище, де їх не зможуть дістати маленькі діти та домашні тварини – олія та свічка будуть розпечені.

До речі, раніше ми писали про те, які способи допоможуть вашій свічці горіти набагато довше.

А ще розповідали про те, як зробити найпростіші обігрівачі своїми руками.

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