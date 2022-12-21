Простой способ согреться зимой: как сделать обогреватель своими руками
В результате массовых ракетных обстрелов РФ энергетической инфраструктуры Украины люди сталкиваются с холодом в домах и квартирах.
Как сделать самостоятельно отопительный прибор рассказали в издании Sante Plus.
Как сделать дома обогреватель
Для этого вам понадобятся:
- 2 цветочных горшка, один меньше другого;
- Глиняная тарелка;
- несколько небольших свечей;
- негорючая подложка типа терракотовой плиты;
- Гайки, болты, стержень и шайбы;
- Режущий предмет для проделывания отверстий.
Этот метод заключается в том, что один горшок вставляется в другой, а затем фиксируется с помощью болта, гайки и шайбы.
Благодаря этим элементам вы сможете ставить емкости по высоте и таким образом сделать сложное нагревательное устройство. Для этого с помощью дрели просверлите центр горшка и вставьте стебель.
Затем возьмите шайбы и гайки, чтобы удерживать стержень с каждой стороны горшка. После этого поместите шайбу и гайку в центр стержня, чтобы удерживать на нем маленький горшок, и снова используйте гайку и шайбу, чтобы удерживать его на месте. Наконец, поместите последнюю гайку и последнюю шайбу на верхний уровень стержня, чтобы удерживать глиняную пластину.
Эта тарелка будет опорой для вашего устройства.. Теперь, когда тяжелая работа сделана, отложите обогреватель, поставьте свечи на тарелку и наслаждайтесь самодельным обогревателем.
Обратите внимание, что лучше выбирать свечи из пчелиного воска или соевого , так как они выделяют в воздух меньше загрязняющих веществ.
Во избежание риска возгорания необходимо следить за этим самодельным обогревателем до тех пор, пока огонь не погаснет.
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