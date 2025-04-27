Прощай, стресс и бессонница: техника, которая помогает расслабиться за 5 минут

Как преодолеть стресс и апатию - это очень распространенный вопрос и проблема. Существует простая техника, которая поможет эффективно преодолеть эти тревожные состояния.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca рассказывает, какая именно техника поможет вам хорошо расслабиться.

Какое упражнение поможет преодолеть стресс?

Обычно мы дышим, не обращая внимания на то, какой тип дыхания мы используем и как мы это делаем.

На самом деле мы даже не спрашиваем себя, делаем ли мы это правильно. Но знание того, как максимально использовать потенциал дыхания, может многое сделать для нашего здоровья.

Техника дыхания морских пехотинцев

Тактическое дыхание, также известное как техника дыхания 4-7-8, является практикой, которую используют морские котики. Это главные силы специальных операций ВМС США. Они специализируются на десантных операциях, инфильтрации, операциях коммандос и прямых действиях в средах, с которыми обычные силы не могут справиться.

Учитывая уровень стресса и требования их работы, важно владеть дыхательными техниками, которые помогают им обрести мир и спокойствие в такие моменты. И если это сработает для этих солдат, это также может сработать для тех из нас, у кого работа или требования к работе равны или меньше. На самом деле эта техника даже помогает им спать посреди миссии. Он также имеет определенный паттерн дыхания, который фокусируется на вдохе и выдохе.

Технику дыхания относительно просто включить в свой режим сна. Важно шаг за шагом следовать инструкциям, чтобы заметить, как ваше тело начинает успокаиваться и расслабляться Начните с вдоха. Главное - глубоко вдохнуть через нос в течение четырех секунд. Вы должны почувствовать, как воздух наполняет легкие, а грудная клетка раздувается. Когда вы закончите четыре секунды вдоха, начните фазу удержания. В этой фазе следует задержать дыхание на 7 секунд. Постарайтесь достичь этой цифры, если вам нужно использовать секундомер, используйте его, чтобы уложиться в установленное время.

После семисекундной задержки воздуха вы должны выпустить его. Это делается с помощью процесса выдоха. Чтобы сделать это правильно, необходимо в течение восьми секунд медленно выдыхать воздух через рот. Но это не останавливается на этом.

Выдыхая, вы должны издавать тихий, но слышимый звук. Выполните эти шаги несколько раз, примерно до 5 минут, если вы хотите достичь полного преимущества расслабления и концентрации, которые вы ищете. После этого вы очень быстро расслабитесь и уснете.