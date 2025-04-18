Ні медитація, ні йога: ця давня практика допомагає тисячам людей подолати тривогу

У світі, який стає все більш стрімким і наповненим стресом, багато людей шукають ефективні способи впоратися зі своєю тривогою, не вдаючись до таких методів, як медитація чи йога.

Який метод допомогає впоратися з тривожністю і стресом тисячам людей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Як зняти стрес та тривогу

Існує проста, безкоштовна та легка у виконанні давня практика, яка, як було показано, є потужним інструментом для зниження рівня тривоги. Вона називається циклічне зітхання.

Ця техніка, підкріплена нещодавніми дослідженнями Медичної школи Стенфордського університету, набирає популярності серед тих, хто хоче контролювати свої емоції вдома без ускладнень.

Циклічне зітхання передбачає глибоке, контрольоване дихання, яке допомагає регулювати нервову систему, сприяючи відчуттю спокою та благополуччя. Найкраще те, що для цього не потрібно спеціального обладнання чи складних попередніх знань; лише кілька хвилин на день - це все, що потрібно, щоб отримати переваги.

Його простота та доступність роблять цю практику ідеальним вибором для тих, хто шукає природні альтернативи, щоб подолати свою тривогу.

В чому перевага метода та як виконувати

Наука підтверджує силу циклічного зітхання. Дослідники з престижної Школи медицини Стенфордського університету поглиблено вивчили цю методику та підтвердили її ефективність у зниженні стресу та тривоги. Згідно з їхніми дослідженнями, циклічне зітхання допомагає активувати парасимпатичну систему, яка відповідає за викликання станів релаксації. Завдяки контрольованому та розміреному диханню рівень кортизолу - гормону стресу - в організмі знижується.

Цей метод особливо корисний тим, що його можна практикувати будь-де та будь-коли: вдома, в офісі чи навіть у подорожі. Крім того, це не вимагає додаткових витрат або доступу до технологічних ресурсів. Потрібно всього кілька хвилин, щоб усвідомлено дихати і стежити за ритмом зітхання, таким чином досягаючи майже миттєвого заспокійливого ефекту.

Експерти рекомендують практикувати метод кілька разів на день, особливо в моменти, коли ви відчуваєте більше напруги або тривоги. Крім того, оскільки це домашня та безкоштовна методика, вона демократизує доступ до інструментів, які раніше були доступні лише через терапію чи спеціалізовані курси.

Багато людей вже відчувають значне поліпшення свого емоційного стану завдяки цьому простому, але потужному методу.

Потрібно повільно вдихати повітря через ніс, поки легені не наповняться наполовину. Після цього варто зробити паузу, а потім спробувати ще раз вдихнути.

Далі слід повільно видихнути все повітря через рот, роблячи видих довшим, ніж два вдихи.