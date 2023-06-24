10 ефективних способів розслабитись та зняти стрес після роботи

Після важкого дня або тижня, кожна людина хоче розслабитись та відпочити. Речі, які допомагають забути про деякі проблеми, можуть бути різними для кожної людини, оскільки вони залежать від особистих уподобань і інтересів.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Медитація

Медитаційні практики можуть сприяти зосередженню, релаксації і зняттю стресу.

Медитація - це коли людина зосереджується лише на одній конкретній речі або дії. Це може бути дихання, відчуття всередині або якийсь зовнішній об’єкт, наприклад, полум’я свічки. Важливо сконцентруватися на одній точці і кожного разу повертати фокус на неї.

Глибоке дихання

Свідоме глибоке дихання може сприяти зняттю напруги і стресу.

Необхідно знайти зручне і тихе місце, де ви не будете відволікатися. Глибоко дихайте носом протягом п’яти секунд. Потім повільно видихніть через ніс протягом п’яти секунд. Зосередьтеся тільки на русі дихання.

Під час вдиху діафрагма скорочується, втягуючи повітря в легені.

Йога

Практика йоги поєднує фізичні вправи з дихальними техніками і зосередженістю. Вона може допомогти розслабити м'язи, покращити гнучкість і зосередитися на тілі та диханні.

Слухання природних звуків

Звуки природи, такі як шум хвиль, птахів чи шум дощу, можуть мати вплив на наш стан розслабленості. Тому допомагають розслабитись та забути про усі проблеми.

Читання

Добре підібрана книга або журнал може створити атмосферу відпочинку і допомогти зняти стрес. До того ж краще прочитати книгу, а ніж проводити вільний час у телефоні.

Слухання музики

Музика має потужний вплив на настрій людини і може створити атмосферу розслабленості. Тому оберіть музику, яка вам найбільше подобається та насолоджуйтесь.

Прогулянка на свіжому повітрі

Такий спосіб є не тільки ефективним, а й корисним. Вийдіть на прогулянку до парку або іншої зеленої зони. Природа і свіже повітря допоможуть зняти напругу і стрес, а також сприятимуть відновленню енергії.

Тепла ванна або душ

Вода має властивість розслаблювати м'язи і заспокоювати нервову систему. Наберіть ванну теплою водою, додайте ароматичні масла або морську сіль для більшого ефекту.

Творчі заняття

Малювання, вишивання, складання пазлів або будь-яке інше творче заняття може стимулювати творчість і сприяти розслабленню розуму.

Сміх і гумор

Можна переглянути комедійні шоу або прочитати книжки, що викликають сміх. Сміх має властивість розслаблювати м'язи, зменшувати рівень стресу і викликати почуття щастя.