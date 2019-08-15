Прокляття загадкової планети Нібіру: вчений назвав дату кінця світу

Планета Нібіру і кінець світу (колаж: РБК-Україна)

Про прокляття загадкової планети Нібіру останнім часом говорять дуже багато

Планета Нібіру, яка за прогнозами астрологів і нумерологів покладе кінець життя на нашій планеті, вже давно лякає людей своїм швидким наближенням. Однією з останніх "дат зіткнення" стало 10 серпня 2019 року, але Земля, як і раніше крутиться.

Вчений з Національного космічного агентства України (НКАУ) розповів, що він думає про подібні пророцтва, і повідомив, коли ж за розрахунками вчених, на Землі справді вимре все живе.

Планета Нібіру і кінець світу (фото: pixabay.com)

Едуард Кузнєцов в інтерв'ю Фактам розповів, що коли людина дивиться на зоряне небо, часто навіть не здогадується, що більшість видимих зірок давно вже перестала існувати. Можливо, вони згасли мільйони років тому - але їх зображення тільки зараз дійшло до нас. Подібний "обман" пов'язаний зі швидкістю світла.

"Немає нічого вічного, - говорить експерт. - Тому кінець світу настане і на Землі. Але до того часу, коли це станеться, життя на нашій планеті вже не буде".

За словами Едуарда Кузнєцова, кінець світу настане приблизно через 150 мільйонів років. Але до того часу людство і все живе на планеті вже зникне.

Планета Нібіру і кінець світу (фото: pixabay.com)

"Сонячна система почала утворюватися 10 мільярдів років тому. Сонце з'явилося приблизно в один час з Землею - 5 мільярдів років тому. Ну ось, ще приблизно такий же термін Сонце прослужить. А потім згасне", - говорить учений.

При цьому, за словами Кузнєцова, приблизно через 4 мільярди років Сонячна система неминуче зіткнеться з Туманністю Андромеди, яка рухається до неї назустріч.

"Відбудеться колосальний вибух, який дасть початок новій галактиці", - стверджує експерт з НКАУ.

Планета Нібіру і кінець світу (фото: pixabay.com)

Що стосується ризиків з космосу в найближчій перспективі, Кузнєцов каже, що приблизно через 10 років до Землі на критичну відстань наблизиться гігантський астероїд Апофіз, а в 2063 році він пролетить до Землі ще ближче.

"Але, думаю, що обійдеться без катаклізмів. Все буде залежати від того, на якій висоті астероїд пройде від Землі. Якщо 200 тисяч кілометрів і вище, то все буде добре", - розповідає вчений.

Раніше ми писали, що дослідники NASA попередили про те, що до Землі наближається величезний астероїд. Вчені дали оцінку шансів зіткнення небесного тіла з Землею.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.