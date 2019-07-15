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Все произошло мгновенно: оползень в Одессе жутко напугал отдыхающих

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 22:31
Все произошло мгновенно: оползень в Одессе жутко напугал отдыхающих
Оползень в Одессе (Коллаж РБК-Украина)

Очевидцы рассказали новые детали об оползне грунта в Одессе

Очевидцы жуткого оползня в Одессе рассказали некоторые детали инцидента и отметили, что под завалами скорее всего нет людей. Об этом пишет издание 04868.com.ua.

В Одессе, на пляже Черноморка, где дикарем отдыхали местные жители, произошел массивный оползень. Это произошло в воскресенье, 14 июля, коло пяти часов вечера. На месте оползня нашли вещи, однако пока не определили, кому они принадлежат.

Очевидец рассказал, что в этот день было мало отдыхающих, так как погода не способствовала отдыху на пляже.

"Все произошло мгновенно! На высоте 15 метров отломилась и рухнула вниз часть склона. Этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих. Невероятно повезло, что сегодня прохладно, и здесь нет толпы. Обычно есть. В зоне обрушения находились три группы людей, а я проходил мимо. Это произошло в 16:49. Нас окутало пылью, а земля дрожала, как при землетрясении (дрожь почувствовали и жители рядом расположенных домов)", - рассказал местный житель.

Все произошло мгновенно: оползень в Одессе жутко напугал отдыхающих

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: dumskaya.net)

Он добавил, что вещи, которые обнаружили спасатели, могут принадлежать отдыхающим, которые за пару минут до того, как все произошло, пошли поплавать.

"Потом оказалось, что супружеская пара успела как-то отскочить (женщине только посекло ноги падающими камнями); пожилая дама, которая отдыхала с детьми с другой стороны, тоже осталась невредимой; и наконец два человека, сидевшие прямо под склоном, буквально за минуту пошли купаться, все их вещи оказались под завалами. Поэтому я думаю, что там никого нет. Но разбор завалов продолжается", - добавил очевидец.

Все произошло мгновенно: оползень в Одессе жутко напугал отдыхающих

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: dumskaya.net)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на пляже Одессы произошел массивный оползень.

А также рассказывали о том, что названа причина оползня на пляже в Черноморке.

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