Под завалами ищут людей: на пляже Одессы произошел оползень (видео)

Пляж Одессы пострадал от оползня (коллаж: РБК-Украина)

Спасатели нашли вещи отдыхающих на месте оползня на пляже в Одессе

На пляже Одессы произошел массивный оползень. Чрезвычайное происшествие случилось 14 июля около 17:30. Спасатели занимались поиском возможных пострадавших до 21:30, однако поиски были приостановлены до утра понедельника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ЧП произошло в пригороде Одессы "Черноморка", вблизи пансионата "Борей". Площадь оползня склона на побережье составляет около 150 квадратных метров.

На месте происшествия работало 36 спасателей, привлечено семь единиц техники. Неподалеку дежурила "скорая".

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: pushkinska.net)

Местные виидання сообщают, что к поисковым работам присоединились добровольцы из местных жителей, спасателям приносили воду.

"Заместитель начальника областного управления ГСЧС сказал, что пострадавших под завалом не находили. Нашли вещи, но хозяев этих вещей нашли. Однако, исключать, что там кто-то есть не могут, поэтому и разбирают", - пишет "Пушинская".

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: pushkinska.net)

Известно, что пляж раньше был закрыт для посещения из-за его аварийности.

Черноморка - ближний пригород Одессы со своим пляжем, который имеет некоторые особенности. В отличие от других пляжей, которые находятся в акватории Одесского залива, Черноморка расположена на берегу открытого моря, и здесь морской бриз свободно гуляет пространствами причерноморской степи.

Пляж Одессы пострадал от оползня (видео: YouTube/Пушинская)

Кстати, недавно по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы также писали, что на пляжах в Одессе произошла новая экологическая ЧП. Отдыхающие публикуют фото и видеоматериалы, на которых виден выброс значительного количества нефтепродуктов на берег.