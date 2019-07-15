ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под завалами ищут людей: на пляже Одессы произошел оползень (видео)

STYLERПроисшествия    15.07.2019 - 09:18
Под завалами ищут людей: на пляже Одессы произошел оползень (видео)
Пляж Одессы пострадал от оползня (коллаж: РБК-Украина)

Спасатели нашли вещи отдыхающих на месте оползня на пляже в Одессе

На пляже Одессы произошел массивный оползень. Чрезвычайное происшествие случилось 14 июля около 17:30. Спасатели занимались поиском возможных пострадавших до 21:30, однако поиски были приостановлены до утра понедельника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ЧП произошло в пригороде Одессы "Черноморка", вблизи пансионата "Борей". Площадь оползня склона на побережье составляет около 150 квадратных метров.

На месте происшествия работало 36 спасателей, привлечено семь единиц техники. Неподалеку дежурила "скорая".

Под завалами ищут людей: на пляже Одессы произошел оползень (видео)

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: pushkinska.net)

Местные виидання сообщают, что к поисковым работам присоединились добровольцы из местных жителей, спасателям приносили воду.

"Заместитель начальника областного управления ГСЧС сказал, что пострадавших под завалом не находили. Нашли вещи, но хозяев этих вещей нашли. Однако, исключать, что там кто-то есть не могут, поэтому и разбирают", - пишет "Пушинская".

 

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: pushkinska.net)

Известно, что пляж раньше был закрыт для посещения из-за его аварийности.

Черноморка - ближний пригород Одессы со своим пляжем, который имеет некоторые особенности. В отличие от других пляжей, которые находятся в акватории Одесского залива, Черноморка расположена на берегу открытого моря, и здесь морской бриз свободно гуляет пространствами причерноморской степи.

Пляж Одессы пострадал от оползня (видео: YouTube/Пушинская)

Кстати, недавно по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы также писали, что на пляжах в Одессе произошла новая экологическая ЧП. Отдыхающие публикуют фото и видеоматериалы, на которых виден выброс значительного количества нефтепродуктов на берег.

А чего мне бояться? Зеленский поплавал в море и "порвал" сеть (видео) На одесском побережье заметили опасных морских животных: в сети переполох (видео)
Новости Украины оползеньпляж
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь