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В Одессе на берегу произошел сдвиг почвы

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 19:47
В Одессе на берегу произошел сдвиг почвы
Фото (dsns.gov.ua)

Оползень произошел на берегу между центральным пляжем и пансионатом

В Одессе 14 июля произошел сдвиг почвы на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей", спасатели проверяют, нет ли под завалом человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о смещении почвы со склона на побережье на площади около 150 кв. м поступила в службу около 17:30. От ГСЧС привлечено десять человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области 2 октября 2018 года произошел масштабный оползень. Протяженность оползня в районе села Санжейка составила около 1 километра. В районной администрации успокаивают, что угрозы для смещения домов, которые расположены неподалеку, пока нет.

Добавим, в Ивано-Франковской области вблизи села Красник Верховинского района произошел оползень, в результате чего было прекращено проезд автотранспорта к пяти селам.

В конце мая в результате сильных дождей с градом в Закарпатской области затопило Ужгород, кроме того, оползень заблокировал трассу государственного значения.

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