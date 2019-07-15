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Названа причина обвала: в Одессе продолжают поиски пострадавших на месте оползня

STYLERПроисшествия    15.07.2019 - 13:55
Названа причина обвала: в Одессе продолжают поиски пострадавших на месте оползня
Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: Думская, коллаж: РБК-Украина)

Отдыхающие продолжают загорать на одесском пляже в 50-ти метрах от оползня

Пляж Одессы сильно пострадал от оползня. В воскресенье, 14 июля, огромная глыба земли со склона рухнула на побережье. Предполагается, что в это время на пляже могли быть отдыхающие. Спасатели обнаружили личные вещи людей, но владельцев установить не удалось. Недавно стали известны причины обрушения, пишет Думская.

Вчера около 21:30 спасатели свернули поисковые работы на "Черноморке" неподалеку от пансионата "Борей" из-за угрозы новых оползней.

Согласно последним данным ГСЧС, площадь оползня составляет около 200 квадратных метров, из которых вчера было разобрано 70. На данный момент погибших или пострадавших не обнаружено.

Названа причина обвала: в Одессе продолжают поиски пострадавших на месте оползня

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: dumskaya.net)

Тем не менее спасатели в количестве 60 человек и 11 единиц техники продолжают работы на территории пляжа, который ранее был признан аварийным и закрыт для посещения.

Мэрия назвала причиной обрушения обводнение и строительные работы. Сейчас существует опасность новых оползней. По словам вице-мэра Одессы Петра Рябоконя, обрушившийся к морю участок земли по Ушакова, 6, является частной собственностью. Хозяин, решивший оборудовать террасу, забил в в землю восемь труб большого диаметра, из-за этого земля откололась.

Названа причина обвала: в Одессе продолжают поиски пострадавших на месте оползня

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: dumskaya.net)

"Плюс весь отвод вод идет на склон, грунтовых, ливневых. Район не канализирован, все используют выгребные ямы. Это тоже повлияло", - рассказал на аппаратном совещании Рябоконь.

Стоит отметить, что мэр города Геннадий Труханов возмутился формулировкой данного участка, как "пляжа".

Названа причина обвала: в Одессе продолжают поиски пострадавших на месте оползня

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: dumskaya.net)

"Вы видели паспорт пляжа? У нас, например, нет информации, что это пляж. Если он признан аварийным, то кто его таким признал? Если он признан аварийным, почему не расставлены флажки, почему нас не поставили в известность?" - заявил Труханов.

 

Пляж Одессы пострадал от оползня (фото: dumskaya.net)

К слову, чиновники говорят, что проект берегоукрепления и уполаживания склонов, как это сделано в остальной части города, для Черноморки есть. Но на его реализацию нужно около двух миллиардов гривен.

Любопытно, что отдыхающие не особо переживают и загорают в 50 метрах от места ЧП - под такой же нависшей скалой.

Пляж Одессы пострадал от оползня (видео: YouTube/Думская)

Кстати, недавно по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы также писали, что на пляжах в Одессе произошла новая экологическая ЧП. Отдыхающие публикуют фото и видеоматериалы, на которых виден выброс значительного количества нефтепродуктов на берег.

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