Лавров висунув Рубіо вимогу щодо України

23 липня в Манілі державний секретар США Марко Рубіо та глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провели нову зустріч. Однією з головних тем була російсько-українська війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

За словами Лаврова, вони з Рубіо обговорили широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку.

Поплічник глави Кремля заявив, що розповів представнику США про "реальний" стан справ у російсько-українській війні. Однак жодних подробиць він не розкрив.

Окрім того, Лавров встиг висунути Рубіо чергову вимогу щодо України. Цього разу він зажадав, щоб союзники зупинили постачання зброї ЗСУ.

Марко Рубіо під час зустрічі з Сергієм Лавровим 23 липня (Фото: MID_Russia)

Глава МЗС РФ також поскаржився, що для російської сторони це неприпустимо.

"Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі", - заявили російські дипломати.

Сергій Лавров під час зустрічі з Марко Рубіо 23 липня (Фото: MID_Russia)

Також у центрі уваги сторін була "нормалізації умов функціонування" дипломатичних місій Росії та США.

Ба більше, вказано, що Рубіо та Лавров домовилися про "продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств". Насамперед ідеться про участь двох країн у роботі міжнародних організацій.