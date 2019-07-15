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Все сталося миттєво: зсув в Одесі страшенно налякав відпочиваючих

STYLERЖиття    15.07.2019 - 22:31
Все сталося миттєво: зсув в Одесі страшенно налякав відпочиваючих
Зсув в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Очевидці розповіли нові деталі про зсув грунту в Одесі

Очевидці моторошного зсуву в Одесі розповіли деякі деталі інциденту і зазначили, що під завалами швидше за все немає людей. Про це пише видання 04868.com.ua.

В Одесі, на пляжі Чорноморка, де дикуном відпочивали місцеві жителі, стався масивний зсув. Це сталося у неділю, 14 липня, близько п'ятої годин вечора. На місці зсуву знайшли речі, однак поки не визначили, кому вони належать.

Очевидець розповів, що в цей день було мало відпочиваючих, так як погода не сприяла відпочинку на пляжі.

"Все сталося миттєво! На висоті 15 метрів відламалася і звалилася вниз частина схилу. Цей природний пляж — улюблене місце відпочиваючих. Неймовірно пощастило, що сьогодні прохолодно, і тут немає натовпу. Звичайно є. В зоні обвалення перебували три групи людей, а я проходив повз. Це сталося у 16:49. Нас оповило пилом, а земля тремтіла, як при землетрусі (тремтіння відчули і жителі поруч розташованих будинків)", - розповів місцевий житель.

Все сталося миттєво: зсув в Одесі страшенно налякав відпочиваючих

Пляж Одеси постраждав від зсуву (фото: dumskaya.net)

Він додав, що речі, які виявили рятувальники, можуть належати відпочиваючим, які за пару хвилин до того, як все сталося, пішли поплавати.

"Потім виявилося, що подружня пара встигла якось відскочити (жінці тільки посікло ноги впавшим камінням); літня дама, яка відпочивала з дітьми з іншого боку, теж залишилася неушкодженою; і нарешті дві людини, які сиділи прямо під схилом, буквально за хвилину пішли купатися, всі їхні речі опинилися під завалами. Тому я думаю, що там нікого немає. Але розбір завалів триває", - додав очевидець.

Все сталося миттєво: зсув в Одесі страшенно налякав відпочиваючих

Пляж Одеси постраждав від зсуву (фото: dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на пляжі Одеси стався масивний зсув.

А також розповідали про те, що названа причина зсуву на пляжі в Чорноморці.

Зсув ґрунту в Одесі: рятувальники відновили пошукові роботи Пляж в Одесі, де стався зсув ґрунту, був аварійним, - ДСНС
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