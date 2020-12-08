Не прогревайте машину: автогонщик дал полезные советы украинцам

Эксперт советует не прогревать авто зимой (фото: РБК-Украина)

Известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов рассказал, как правильно заводить автомобиль в мороз. Эксперт советует украинцам не прогревать свои машины.

По его словам, после того как завели машину и прошло пару минут, можно потихоньку ехать, чтобы она нагревалась под нагрузкой. Об этом Мочанов написал на своей странице в Facebook.

"Завели, пару-тройку минут отряхнули снег - и потихоньку поехали нагревать под нагрузкой весь автомобиль. За ночь ведь остыла вся машина, а не только мотор с салоном. Стоять и тарахтеть на месте - неэффективно. А ехать потом на замерзшей машине как на прогревшейся - это ломать автомобиль и укорачивать ему срок службы", - отметил эксперт.

Он также дал полезные советы для тех автомобилистов, у которых автоматическая коробка передач.

Мочанов советует включить Drive и удерживать ногу на тормозе, чтобы машина постояла в таком положении 20-30 секунд перед тем, как тронется с места.

Также он напомнил, чтобы водители не забыли залить в авто зимний стеклоомыватель. Это нужно было еще сделать до начала морозов.

Напомним, эксперты рассказали, стоит ли мыть автомобиль зимой. При этом мнения специалистов и экспертов разделились. Есть те, кто считает, что авто необходимо мыть в любое время года, а есть те, кто говорит о том, что такая забота только вредит машине.

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