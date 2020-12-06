Стоит ли мыть автомобиль зимой: эксперты назвали нюансы

Как правильно мыть автомобиль зимой (Фото: Виталий носач, РБК-Украина)

Мыть или не мыть свой автомобиль в зимний период – личное дело каждого водителя. На эту тему мнения специалистов и экспертов разделились. Есть те, кто считает, что машину нужно мыть обязательно в любое время года, а есть те, кто настаивает на том, что такая забота о железном коне только вредит.

Чистый автомобиль несомненно радует глаз, особенно после езды по грязным и мокрым улицам. Однако эксперты утверждают, что лакокрасочное покрытие сильно страдает из-за того, что машину с холодной улицы загоняют в теплое помещение автомойки. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин. Об этом пишет 1Gai.

После мойки в таких трещинах почти всегда остается вода, которая на морозе превращается в лед, расширяется и увеличивает проблемы с покрытием. Резиновые уплотнители дверей, багажника, люков, в том числе и топливного бака также имеют способность сохранять влагу, которая после мытья мгновенно примерзают.

Как вариант – нужно дать автомобилю после мойки высохнуть как следует и найти сервис возле гипермаркета с подземным паркингом. Также стоит оставить автомобиль после мойки на некоторое время на сервисе. Если температура воздуха упала ниже -10 градусов – переносите мойку на другой день и ограничьтесь только чисткой.

Чистить автомобиль в зимнее время нужно обязательно, чтобы его было видно на дороге во время непогоды. Фары, отражатели, номерные знаки – в первую очередь.

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