Не прогрівайте машину: автогонщик дав корисні поради українцям

Експерт радить не прогрівати авто узимку (фото: РБК-Україна)

Відомий автогонщик і волонтер Олексій Мочанов розповів, як правильно заводити автомобіль в мороз. Експерт радить українцям не прогрівати свої машини.

За його словами, після того, як завели машину і минуло кілька хвилин, можна потихеньку їхати, щоб вона нагрівалася під навантаженням. Про це Мочанов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Завели, пару-трійку хвилин обтрусили сніг - і потихеньку поїхали нагрівати під навантаженням весь автомобіль. За ніч охолола вся машина, а не тільки мотор з салоном. Стояти і тарахтіти на місці - неефективно. А їхати потім на замерзлій машині як на тій, що прогрілась - це ламати автомобіль і вкорочувати йому термін служби", - зазначив експерт.

Він також дав корисні поради для тих автомобілістів, у яких автоматична коробка передач.

Мочанов радить включити Drive і утримувати ногу на гальмі, щоб машина постояла в такому положенні 20-30 секунд перед тим, як рушить з місця.

Також він нагадав, щоб водії не забули залити в авто зимовий склоомивач. Це потрібно було зробити ще до початку морозів.

Нагадаємо, експерти розповіли, чи варто мити автомобіль узимку. При цьому думки фахівців та експертів розділилися. Є ті, хто вважає, що авто необхідно мити в будь-який час року, а є ті, хто говорить про те, що така турбота тільки шкодить машині.

Раніше експерти розповіли, як правильно їздити по снігу і ожеледиці.