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Как правильно ездить по снегу и гололеду: эти правила могут спасти вам жизнь

Вторник 01 декабря 2020 13:16
Как правильно ездить по снегу и гололеду: эти правила могут спасти вам жизнь
Как правильно ездить по снегу и гололеду (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Из-за осложнения погодных условий на дорогах может произойти больше случаев ДТП

Погода в Украине с приходом зимы становится более опасной для участников дорожного движения. Снегопады и замерзший на дорогах дождь влияют на поворотливость авто и его тормозной путь. Если владелец авто не сменил резину на зимнюю – опасность стать участником аварии становится выше в несколько раз.

Какие правила нужно соблюдать водителям, чтобы не стать участниками ДТП во время снегопадов и гололедов – рассказали в ГСЧС Украины.

Как сообщается, первым делом, следует подготовить автомобиль к новым погодным условиям – сменить резину. Также, управляя транспортными средствами в сложных погодных условиях, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами. Стоит учитывать особенности и состояние транспортного средства, а также дорожного покрытия.

Спасатели рекомендуют избегать любых рискованных маневров. Если есть такая возможность, поездку стоит перенести на светлое время суток, когда видимость намного выше.

Как правильно ездить по снегу и гололеду: эти правила могут спасти вам жизнь

Как вести себя на дороге во время снегопадов и гололеда (изображение: dsns.gov.ua)

О чем еще нужно помнить

  1. Выбор передач. К этому стоит отнестись внимательно. Особенно, если снег глубокий. С автоматической коробкой передач нужно ориентироваться на тахометр, удерживая обороты порядка 2000-2500 об./мин.
  2. Поведение на подъемах. При сложном подъеме, при глубоком снеге, или который перемолотый под колесами, важно не потерять скорость и не забуксовать. Для контроля ситуации необходимо обеспечить тишину в салоне, чтобы слышать, насколько точно обороты двигателя соответствуют скорости движения и вовремя заметить начало буксования.
  3. Как трогаться по снегу. Это следует делать аккуратно. Чтобы авто не забуксовало - со второй передачи.
  4. Что делать, если авто забуксовало. Трогайтесь плавно, чтобы авто не сделало лунки. Раскачайте автомобиль взад-вперед, попеременно включая то первую, то заднюю передачу
  5. Заметенные снегом участки нужно преодолевать правильно. Следует их проезжать с разгона. Но в этом случае стоит убедиться в безопасности маневра. На снегу сложно остановится сразу.
  6. Как ездить во время снегопада. Во время осадков следует протопить салон, чтобы не запотели окна, а также снег не налип на них. Нужно ехать с включенными фарами, ведь падающий снег подобен туману.

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