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Проезд в транспорте Киева подскочит до 16-20 гривен - СМИ

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Киев, Среда 20 октября 2021 19:50
Проезд в транспорте Киева подскочит до 16-20 гривен - СМИ Коллаж РБК-Украина: на сколько повысят цены на проезд в общественном транспорте Киева
Автор: Владимир Костырин

В Киеве повысят цены на проезд в метро и другом общественном транспорте, и в КГГА заявили о подготовке к дискуссиям с коммунальными предприятиями относительно новых тарифов. При этом уже есть некоторые предложения о стоимости проездных билетов.

Об этом 20 октября передает "Новини.LIVE".

Представители исполнительной власти столицы предлагают повысить цены на общественный транспорт с 8 гривен сразу на 16-20 гривен, отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к руководству КГГА.

В то же время советники мэра Киева считают такое резкое подорожание сразу вдвое и даже выше - неразумным, а наиболее приемлемым тарифом указывают стоимость поездки в размере 12 гривен.

Кроме того, повышение цены в условиях кризиса могут растянуть по времени, и поднимать тарифы постепенно - раз в несколько месяцев.

В транспортной комиссии Киевсовета признаются, что не готовы поддержать решение о подорожании, озвученное ранее сегодня заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником, пока не увидят все расчеты.

Так, чиновник аргументировал необходимость повысить цены на проезд в общественном транспорте столицы намерением "сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков", чтобы не загнать их "в долговые ямы", что впоследствии парализует работу транспортных предприятий.

В комиссии же обратили внимание, что во всех странах мира общественный транспорт является дотационным.

"Это социальная услуга. На нем не зарабатывают", - говорят в комиссии.

Напомним, перед этим киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро, и когда поднимутся цены.

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Киев Тарифы Цены на проезд
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