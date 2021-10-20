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В Киеве вырастет стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте: названа причина

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Киев, Среда 20 октября 2021 17:15
В Киеве вырастет стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте: названа причина Фото: в Киеве поднимут цены на проезд в общественном транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Необходимость пойти на такой "непопулярный шаг" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил намерением сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

Об этом 20 октября передали в пресс-службе Киевсовета.

Так, столичные власти начинают процедуру по повышению тарифа на проезд в подземке и другом коммунальном общественном транспорте.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий", - заявил Поворозник.

Между тем в столице сохранят все имеющиеся льготы на проезд для граждан.

Когда тарифы на проезд в Киеве вырастут

Сначала к чиновникам должны поступить предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. Затем будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и от КГГА подадут предложение по ценам на обсуждение общественности.

Поворозник обратил внимание, что еще летом подняли цены на проезд в общественном транспорте во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. В Киеве же тянули с повышением стоимости до последнего.

"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", - подчеркивает заместитель председателя КГГА.

Ранее сообщалось, что в украинских городах общественный транспорт с начала года подорожал на 25%.

Напомним также, недавно киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро, и когда поднимутся цены.

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Киев Цены на проезд
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