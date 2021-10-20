ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Проїзд у транспорті Києва підскочить до 16-20 гривень - ЗМІ

Новость на русском →
Київ, Середа 20 жовтня 2021 19:50
Проїзд у транспорті Києва підскочить до 16-20 гривень - ЗМІ Колаж РБК-Україна: на скільки підвищать ціни на проїзд у громадському транспорті Києва
Автор: Володимир Костирін

У Києві підвищать ціни на проїзд у метро та іншому громадському транспорті, і в КМДА заявили про підготовку до дискусій з комунальними підприємствами щодо нових тарифів. При цьому вже є деякі пропозиції про вартість проїзних квитків.

Про це 20 жовтня передає "Новини.LIVE".

Представники виконавчої влади столиці пропонують підвищити ціни на громадський транспорт з 8 гривень відразу на 16-20 гривень, зазначає видання з посиланням на джерело, близьке до керівництва КМДА.

Разом з тим радники мера Києва вважають таке різке подорожчання відразу вдвічі та навіть вище - нерозумним, а найбільш прийнятним тарифом вказують вартість поїздки в розмірі 12 гривень.

Крім того, підвищення ціни в умовах кризи можуть розтягнути за часом, і піднімати тарифи поступово - раз на кілька місяців.

У транспортній комісії Київради зізнаються, що не готові підтримати рішення про подорожчання, озвучене раніше сьогодні заступником голови КМДА Миколою Поворозником, поки не побачать всі розрахунки.

Так, чиновник аргументував необхідність підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті столиці наміром "зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників", щоб не загнати їх "у боргові ями", що згодом паралізує роботу транспортних підприємств.

У комісії ж звернули увагу, що в усіх країнах світу громадський транспорт є дотаційним.

"Це соціальна послуга. На ньому не заробляють", - кажуть у комісії.

Нагадаємо, перед цим киянам розповіли, скільки має коштувати проїзд у метро, та коли піднімуться ціни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Тарифи Ціни на проїзд
LITE
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка