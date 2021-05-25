Киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро и когда поднимутся цены

Проезд в метро Киева подорожает где-то через 1-2 месяца. Но стоимость передвижения общественным транспортом в столице не будет превышать 12-15 грн. Все же заявления о реальной себестоимости в 20 грн - это ничто иное, как запугивание киевлян.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал урбанист Александр Гречко, который занимается аналитикой транспорта в городе.

Когда повысятся цены на проезд в метро и на сколько?

По словам эксперта, скорее всего, Киевская городская администрация хочет осуществить повышение стоимости проезда в ближайшие 1-2 месяца.

"Однако анализ управления и финансовой отчетности показывает, что реальная себестоимость перевозки пассажиров не та, о которой говорят в предприятиях и в КГГА", - говорит Гречко.

К примеру, себестоимость проезда в метро в размере 20-25 грн "нарисована" способом бухгалтерских манипуляций. Реальная же себестоимость, говорит урбанист, составляет около шести гривен, а на период ограничений в карантин - не более 10 грн.

"То есть киевлян запугивают высокими и не реальными цифрами, чтобы поднять стоимость проезда хотя бы до 12-15 гривен. Но это провоцирует отток пассажиров из коммунального транспорта, ведь повышения качества услуг после подорожания не будет", - считает эксперт.

Чем грозит подорожание проезда в Киеве?

Подорожание стоимости проезда в коммунальном транспорте приведет к подорожанию проезда в частных маршрутках, которым нужен повод.

"Самостоятельно они неохотно относятся к идее повышения стоимости проезда в маршрутках, ведь тогда пассажиры вернутся в более дешевый коммунальный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи)", - говорит Александр и добавляет, что "киевляне считают деньги и будут ездить там, где им это дешевле".

По мнению специалиста, повышение тарифов на проезд в Киеве пока что "не имеет никаких грунтовых оснований, учитывая коррупцию и неэффективность в управлении транспортной инфраструктурой города".

Фото: в Киеве подорожает проезд (РБК-Украина)

Что предшествует повышению цены на проезд в Киеве

Напомним, что не так давно в КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" написали письма в адрес КГГА с просьбой увеличить стоимость перевозок из-за якобы высокой себестоимости.

Далее уже решение за КГГА, но этому должен предшествовать корректный аудит деятельности этих КП и общественное обсуждение.

Ведь, говорит эксперт, сейчас планы по повышению стоимости проезда выглядят как способ покрытия неэффективности и разрешение на еще большую коррупцию в транспортных предприятиях за счет киевлян.