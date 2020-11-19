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На продажу и обмен авто в Украине ввели новые налоги: что изменилось

Автор: Владимир Костырин

В Украине автовладельцы при продаже или обмене транспортного средства более одного раза в течение года должны платить новый налог на полученный доход.

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Соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже вступили в силу и предусмотрены законом 466-IX от 16 января, передали в Государственной налоговой службе.

Так, если за продажа или обмен первой машины с владельца ТС налог, как и ранее, не изымается, то уже вторая и более продажа в этот самый год - облагается налогами и сборами.

Причем речь идет не только о машинах, но также о мотоциклах, мопедах и других транспортных средствах.

Сколько придется заплатить

  • Продажа/обмен второго авто в течение года облагается налогом в 5% от его оценочной стоимости.
  • Кроме того, предусмотрен военный сбор в размере 1,5%;
  • За третью и более продажу - налог увеличивается уже до 18%.
  • Также остается военный сбор 1,5%.

Напомним, что до принятия изменений за третий авто нужно было заплатить только 5%, вместо нынешних 18%.

Ранее сообщалось, что украинцев ждет новый налог на машины - нардепы зарегистрировали новый законопроект, согласно которому количество налогоплательщиков будет увеличено.

Также мы писали об утилизации авто в Украине и как провернуть процесс без документов.

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