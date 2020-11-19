На продажу и обмен авто в Украине ввели новые налоги: что изменилось

В Украине автовладельцы при продаже или обмене транспортного средства более одного раза в течение года должны платить новый налог на полученный доход.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже вступили в силу и предусмотрены законом 466-IX от 16 января, передали в Государственной налоговой службе.
Так, если за продажа или обмен первой машины с владельца ТС налог, как и ранее, не изымается, то уже вторая и более продажа в этот самый год - облагается налогами и сборами.
Причем речь идет не только о машинах, но также о мотоциклах, мопедах и других транспортных средствах.
Напомним, что до принятия изменений за третий авто нужно было заплатить только 5%, вместо нынешних 18%.
Ранее сообщалось, что украинцев ждет новый налог на машины - нардепы зарегистрировали новый законопроект, согласно которому количество налогоплательщиков будет увеличено.
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