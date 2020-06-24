Украинцев ждет новый налог на машины: кого он коснется

Украинцам рассказали о новом налоге на авто (коллаж РБК-Украина)

Владельцы дорогих авто должны будут платить налог

Вскоре в Украине владельцы авто будут облагаться новым налогом. Депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали новый законопроект №3704, согласно которому количество налогоплательщиков будет увеличено. Парламентарии хотят, чтобы каждый водитель дорого авто платил за машину 25 тысяч гривен в год. Ранее это касалось только владельцев элитных машин.

Отметим, что в данный момент этот налог платят машины, которые младше пяти лет их цена больше, чем 375 минимальных зарплат, то есть больше 1,7 миллиарда гривен.

Если новый законопроект поддержат и он вступит в силу, то он коснется:

Автомобилей, возраст которых до 8 лет.

Стоимость автомобиля до 200 минималок.

Если закон вступит в силу, этот налог вынуждены будут платить большая часть украинских водителей. Об этом пишет "Обозреватель".

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Отметим, что налоговая может изъять автомобиль у ее владельца, если он отказывается платить. Во время неуплаты налога автомобиль продать или подарить невозможно.

Как мы ранее писали, в Украине появился новый налог на продажу автомобилей. С 23 мая 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.

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Автор: Людмила Жукова