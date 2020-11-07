Утилизация авто в Украине: как провернуть процесс без документов

Как утилизировать авто в Украине (Фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, как отправить авто на утилизацию без документов

Автовладельцы иногда сталкиваются с ситуациями, когда им необходимо утилизировать свою машину. Причины могут быть разные – машина не поддается восстановлению после ДТП, она была затоплена, разрушена стихийными бедствиями или устарела до такой степени, что ее нет смысла восстанавливать. Но при этом часто бывает так, что документы на такой автомобиль уже утеряны. А по законам Украины, для процедуры утилизации авто от владельца необходимо получить номера и регистрационные документы на транспортное средство.

Эксперты рассказали, как правильно утилизировать автомобиль, у которого закончились уже все сроки годности, но при этом на него не осталось никаких бумаг. Об этом пишет издание Bigmir.net.

Самыми популярными причинами отсутствия документов на автомобиль эксперты назвали такие:

Потеря документов из-за ненадлежащего хранения

Кража документов на автомобиль

Утеря документов в результате непредвиденной ситуации или стихийного бедствия

По законодательству, без документов на транспорт, его нельзя эксплуатировать. Если еще и авто в ужасном состоянии, то владельцы предпочитают не тратить средства на восстановление, а просто отдать на выбраковку. Но без документов это сделать также очень сложно.

Порядок утилизации авто без документов:

Написать в ближайшем ТСЦ МВД заявление о необходимости снять автомобиль с учета с целью утилизации.

Показать документ, который подтверждает право собственности на автомобиль либо же доверенность на авто от владельца.

Согласно общей процедуре, необходимо предоставить все имеющиеся документы на машину, включая номерные знаки

Если этого нет, то придется написать заявление, в котором вы опишете причину отсутствия номеров или документов. При этом в случае обнаружения документов или номеров, вы обязуетесь тут же сообщить об этом инспектора полиции.

После этого необходимо получить справку о снятии с регистрации или выписку из реестра о совершенном действии.

Если на автомобиль были выписаны штрафы, то нужно их погасить до того, как обращаться в ТСЦ МВД, так как задолженности в момент выдачи справки о снятии с регистрации, могут существенно затормозить весь процесс и от владельца будут требовать погасить все долги.

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