На продаж і обмін авто в Україні ввели нові податки: що змінилося

В Україні автовласники при продажу чи обміні транспортного засобу більше одного разу протягом року повинні платити новий податок на отриманий дохід.
Відповідні зміни в Податковий кодекс вже набрали чинності й передбачені законом 466-IX від 16 січня, передали в Державній податковій службі.
Так, якщо за продаж чи обмін першої машини з власника ТЗ податок, як і раніше, не стягується, то вже другий і більше продаж в цей самий рік - обкладається податками та зборами.
Причому мова йде не тільки про машини, але також про мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби.
Нагадаємо, що до прийняття змін за третє авто потрібно було заплатити лише 5%, замість нинішніх 18%.
Раніше повідомлялося, що українців чекає новий податок на машини - нардепи зареєстрували новий законопроект, згідно з яким кількість податків буде збільшено.
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