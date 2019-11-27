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Проблемы с выплатами больничных: в Кабмине приняли важное решение

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 16:33
Проблемы с выплатами больничных: в Кабмине приняли важное решение
Выплата больничных в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Выплата больничных возобновляется после недолгой приостановки

Кабинет министров Украины принял решение, которое даст возможность Фонду социального страхования возобновить выплаты по больничным. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Данные выплаты были заблокированы 20 ноября из-за ошибок в смете Фонда соцстрахования. При этом депутат отметил, что деньги для выплат были. В данный момент сумма задолженности составляет более 1 миллиарда гривен.

Проблемы с выплатами больничных: в Кабмине приняли важное решение

Выплата больничных в Украине (фото: НБУ)

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести проверку и привлечь виновных в неразберихе к ответственности. Кроме того, он анонсировал смену руководства Фонда социального страхования.

Проблемы с выплатами больничных: в Кабмине приняли важное решение

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинцы столкнулись с такой проблемой, когда у врачей нет больничных бланков и они выдают просто справку о временной нетрудоспособности с подписью и мокрой печатью.

Но проблема в том, что такой документ не позволяет работникам получить больничные выплаты, его не примут в бухгалтерии. Единственное основание для выплаты пособия - листок нетрудоспособности.

В Минздраве подчеркнули, что никаких проблем с наличием больничных листов нет, и если бланки в некоторых поликлиниках отсутствуют, то за это несут ответственность только местные департаменты здравоохранения.

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