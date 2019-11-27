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Проблеми з виплатами лікарняних: у Кабміні прийняли важливе рішення

STYLERЖиття    27.11.2019 - 16:33
Проблеми з виплатами лікарняних: у Кабміні прийняли важливе рішення
Виплата лікарняних в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Виплата лікарняних поновлюється після недовгого припинення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дасть можливість Фонду соціального страхування відновити виплати за лікарняними. Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Виплати були заблоковані 20 листопада через помилки в кошторисі Фонду соцстрахування. При цьому депутат зазначив, що гроші для виплат були. У даний момент сума заборгованості становить більше 1 мільярда гривень.

Проблеми з виплатами лікарняних: у Кабміні прийняли важливе рішення

Виплата лікарняних в Україні (фото: НБУ)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв провести перевірку та притягнути винних у плутанині до відповідальності. Крім того, він анонсував зміну керівництва Фонду соціального страхування.

Проблеми з виплатами лікарняних: у Кабміні прийняли важливе рішення

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що українці зіткнулися з такою проблемою, коли у лікарів немає бланків лікарняних і вони просто видають довідку про тимчасову непрацездатність з підписом та мокрою печаткою.

Але проблема в тому, що такий документ не дозволяє працівникам отримати лікарняні виплати, його не візьмуть в бухгалтерії. Єдина підстава для виплати допомоги - листок непрацездатності.

У МОЗ підкреслили, що жодних проблем з наявністю лікарняних листів немає, і якщо бланки в деяких поліклініках відсутні, то за це несуть відповідальність тільки місцеві департаменти охорони здоров'я.

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