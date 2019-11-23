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Отмена трудовых книжек в Украине: не спешите выбрасывать

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 15:59
Отмена трудовых книжек в Украине: не спешите выбрасывать
В Украине хотят отменить трудовые книжки (Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Стоит учитывать тот фактор, что трудовые книжки пытались отменить еще в Украине в 2015 году

Кабмин готовится отменить бумажные трудовые книжки, заменив их цифровыми аналогами. Информацию о трудовом стаже до 2000 года украинцы смогут внести в электронный реестр самостоятельно или через эйчаров компаний, где они работают или будут работать.

"В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - пояснял Дубилет.

Однако трудовые книжки уже пытались отменить еще в Украине в 2015 году, потому не стоит торопиться и избавляться от них.

Отмена трудовых книжек в Украине: не спешите выбрасыватьВ Украине хотят отменить трудовые книжки (Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Наша инициатива заключается не в том, чтобы отказаться, отменить трудовые книжки. Мы говорим, что они являются опциональными. На самом деле многие люди говорят, что мне эта трудовая книжка не нужна. У меня трудовой стаж с 2000 года. Я доверяю, чтобы все было в электронной форме", - отметил министр.

Напомним, что эксперт предупредил о рисках при отмене трудовых книжек в Украине.

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