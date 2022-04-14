Проблемы с работой желудка: как его запустить в домашних условиях
Проблемы с желудком возникают чаще всего из-за неправильного или нерегулярного питания. В условиях войны желудок начинает "барахлить" у многих украинцев, так как мы забываем вовремя поесть или питаемся фактически на ходу, забыв о режимах и диетах.
Как справиться с такими проблемами без лекарств, в домашних условиях, рассказали в Vikna.
Основная причина сбоя в работе желудка – плохое питание. И порой виновато не только качество еды, а ее количество. Самая частая неприятность, которая возникает – это атония, или как в народе говорят "встал желудок".
Причины таких проблем с желудком
Неправильное питание. Вредная или тяжелая для пищеварения еда. Нарушение графика питания. Например, не стоит есть за три часа до сна, а за 30 минут до завтрака стоит выпить стакан воды.
Вредные привычки. Алкоголь и никотин способны навредить желудку, даже если вы придерживаетесь нормального режима питания.
Стрессы. Проблемы с нервной системой, постоянные стрессы сильно влияют на работу желудка.
Жесткие диеты. Никакие ограничения вводить нельзя самостоятельно, все диеты нужно обсуждать с врачом. Самостоятельно и без консультации со специалистами можно только навредить организму.
Недостаточное количество воды. Организму для полноценного функционирования нужно получать достаточно жидкости. И об этом забывать нельзя.
Как помочь своему желудку
Во-первых, стоит внимательно пересмотреть свой рацион. Откажитесь от сладких газированных напитков. Можно пить минеральную воду с солями и другими добавками. И от кофе на какое-то время тоже стоит отказаться.
Уберите из рациона копченую, маринованную, печеную еду. Количество сливочного масла снизьте до минимума.
Во-вторых, добавьте в ежедневный рацион продукты с клетчаткой. Это свежие фрукты, тушеные и свежие овощи, крупы.
Если нет проблем с лактозой, то можно включить в рацион молочные и кисломолочные продукты.
В-третьих, движение – это жизнь. Минимальная программа – утренняя гимнастика, легкая пробежка, прогулка по свежему воздуху. Если вам нужно по делам – пойдите пешком или возьмите велосипед.
Ну, и напоследок – следите за водной нормой. Пейте чистую воду за 30 минут до приема пищи. Пейте каждый раз, когда хочется пить. У каждого человека своя норма употребления воды, но медики рекомендуют употреблять не менее 1,5 -2 л воды в день.
Как помочь желудку без лекарств
Не обязательно сразу бежать к аптечке и искать ферментные лекарства или анальгетики. Можно использовать доступные домашние средства, которые отлично помогают при атонии.
- Чай из мяты, ромашки и зверобоя. Заварите и употребляйте теплым небольшими порциями.
- Черную бузину залейте стаканом кипятка (1 с. ложку листьев). Дайте настояться 2 часа и процедите. Пейте по 4 ст. ложки за 20 минут до еды.
- Настой из сухофруктов: инжир, чернослив, изюм, курага и финики. Залейте кипятком и дайте настояться.
- Травяные чаи из ромашки и календулы помогут запустить работу желудка.
Напомним, ранее мы писали о том, что врач перечислила ненужные анализы, на которые не надо тратить деньги.
А также рассказывали о том, как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство.