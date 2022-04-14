Проблеми з роботою шлунка: як його запустити в домашніх умовах
Проблеми зі шлунком виникають найчастіше через неправильне або нерегулярного харчування. В умовах війни шлунок починає "барахлити" у багатьох українців, оскільки ми забуваємо вчасно поїсти або харчуємося фактично на ходу, забувши про режими та дієти.
Як впоратися з такими проблемами без ліків, в домашніх умовах, розповіли в Vikna.
Основна причина збою в роботі шлунка - погане харчування. І часом винна не тільки якість їжі, а її кількість. Найчастіша неприємність, яка виникає – це атонія, або як в народі кажуть "встав шлунок".
Причини таких проблем зі шлунком
Неправильне харчування. Шкідлива або важка для травлення їжа. Порушення графіка харчування. Наприклад, не варто їсти за три години до сну, а за 30 хвилин до сніданку варто випити склянку води.
Шкідливі звички. Алкоголь і нікотин здатні нашкодити шлунку, навіть якщо ви дотримуєтеся нормального режиму харчування.
Стреси. Проблеми з нервовою системою, постійні стреси сильно впливають на роботу шлунка.
Жорсткі дієти. Ніякі обмеження вводити не можна самостійно, всі дієти потрібно обговорювати з лікарем. Самостійно і без консультації з фахівцями можна тільки нашкодити організму.
Недостатня кількість води. Організму для повноцінного функціонування потрібно отримувати достатньо рідини. І про це забувати не можна.
Як допомогти своєму шлунку
По-перше, варто уважно переглянути свій раціон. Відмовтеся від солодких газованих напоїв. Можна пити мінеральну воду з солями та іншими добавками. І від кави на якийсь час теж варто відмовитися.
Приберіть з раціону копчену, мариновану, печену їжу. Кількість вершкового масла знизьте до мінімуму.
По-друге, додайте в щоденний раціон продукти з клітковиною. Це свіжі фрукти, тушковані та свіжі овочі, крупи.
Якщо немає проблем з лактозою, то можна включити в раціон молочні та кисломолочні продукти.
По-третє, рух - це життя. Мінімальна програма - ранкова гімнастика, легка пробіжка, прогулянка по свіжому повітрю. Якщо вам потрібно у справах - підіть пішки або візьміть велосипед.
Ну, і наостанок - слідкуйте за водною нормою. Пийте чисту воду за 30 хвилин до прийому їжі. Пийте кожен раз, коли хочеться пити. У кожної людини своя норма вживання води, але медики рекомендують вживати не менше 1,5 -2 л води в день.
Як допомогти шлунку без ліків
Не обов'язково відразу бігти до аптечки та шукати ферментні ліки або анальгетики. Можна використовувати доступні домашні засоби, які відмінно допомагають при атонії.
- Чай з м'яти, ромашки та звіробою. Заваріть і вживайте теплим невеликими порціями.
- Чорну бузину залийте склянкою окропу (1 с.ложку листя). Дайте настоятися 2 години та процідіть. Пийте по 4 ст. ложки за 20 хвилин до їди.
- Настій із сухофруктів: інжир, чорнослив, родзинки, курага і фініки. Залийте окропом і дайте настоятися.
- Трав'яні чаї з ромашки та календули допоможуть запустити роботу шлунка.
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