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Врач перечислила ненужные анализы, на которые не надо тратить деньги

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 22:02
Врач перечислила ненужные анализы, на которые не надо тратить деньги Фото: Врач перечислила ненужные анализы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врач назвала анализы, которые не нужно сдавать для людей, проходящих эндокринологические обследования. Медик советует тратить эти средства на помощь украинской армии.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Домбровская, пишет sviy.doc.

Отметим, что речь будет идти именно об эндокринологических анализах.

Инсулин и индекс НОМА. Если у вас нормальный уровень сахара и нет вопроса к определению типа диабета, эти показатели вам не нужны.

АТПО и АТТГ - показатели аутоиммунного процесса в щитовидной железе. Если вы их когда-то сдавали и они были повышены - можно никогда больше их не сдавать.⠀

Т3 и Т4 свободны - гормоны щитовидной железы. Если нам надо проверить, нормально ли работает щитовидка, нужно сдать ТТГ (тиреотропный гормон) будет достаточно. Если ТТГ не в норме, то возможно понадобится досдать гормоны. Весь пакет анализов со старта сдавать ненужно.

ДГТ - дигидротестостерон. В него превращается тестостерон на периферии (в клетках кожи, волосяных фолликулах). Анализ не дает никакой полезной информации при выпадении волос, нарушении цикла, акне и т. д. Хотите узнать, что с андрогенами - сдайте индекс свободных андрогенов (общий тестостерон, ССЗГ, расчет индекса).

Тестостерон свободный. У нас нет лабораторных систем которые бы хорошо его определяли. Если есть вопросы, сдайте индекс свободных андрогенов.

17-ОН-прогестерон - показатель, при значительном повышении которого, устанавливается диагноз "врожденная дисфункция коры надпочечников". Если раньше сдавали, и он был в норме, сдавать больше не надо.

Сывороточное железо. Если стоит вопрос уточнения природы анемии, то возможно, понадобится. Если вам надо понять, есть ли анемия/дефицит железа, то сдаем общий анализ крови и ферритин.

Тиреоглобулин. Он нам нужен, когда полностью удалили щитовидку из-за рака и нужно понять хорошо ли удалили и нет ли рецидива. С имеющейся щитовидной можно не сдавать.

Прогестерон. Это маркер овуляции и сдавать его надо (если надо) за 7 дней до прогнозируемого начала менструации. В другие дни - это не имеет смысла. Но почти никогда нет показов к его сдаче. Если есть вопрос наступления беременности и хотим посмотреть была ли овуляция - лучше фолликулометрия.

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