Врач перечислила ненужные анализы, на которые не надо тратить деньги

Врач назвала анализы, которые не нужно сдавать для людей, проходящих эндокринологические обследования. Медик советует тратить эти средства на помощь украинской армии.

Отметим, что речь будет идти именно об эндокринологических анализах.

Инсулин и индекс НОМА. Если у вас нормальный уровень сахара и нет вопроса к определению типа диабета, эти показатели вам не нужны.

АТПО и АТТГ - показатели аутоиммунного процесса в щитовидной железе. Если вы их когда-то сдавали и они были повышены - можно никогда больше их не сдавать.⠀

Т3 и Т4 свободны - гормоны щитовидной железы. Если нам надо проверить, нормально ли работает щитовидка, нужно сдать ТТГ (тиреотропный гормон) будет достаточно. Если ТТГ не в норме, то возможно понадобится досдать гормоны. Весь пакет анализов со старта сдавать ненужно.

ДГТ - дигидротестостерон. В него превращается тестостерон на периферии (в клетках кожи, волосяных фолликулах). Анализ не дает никакой полезной информации при выпадении волос, нарушении цикла, акне и т. д. Хотите узнать, что с андрогенами - сдайте индекс свободных андрогенов (общий тестостерон, ССЗГ, расчет индекса).

Тестостерон свободный. У нас нет лабораторных систем которые бы хорошо его определяли. Если есть вопросы, сдайте индекс свободных андрогенов.

17-ОН-прогестерон - показатель, при значительном повышении которого, устанавливается диагноз "врожденная дисфункция коры надпочечников". Если раньше сдавали, и он был в норме, сдавать больше не надо.

Сывороточное железо. Если стоит вопрос уточнения природы анемии, то возможно, понадобится. Если вам надо понять, есть ли анемия/дефицит железа, то сдаем общий анализ крови и ферритин.

Тиреоглобулин. Он нам нужен, когда полностью удалили щитовидку из-за рака и нужно понять хорошо ли удалили и нет ли рецидива. С имеющейся щитовидной можно не сдавать.

Прогестерон. Это маркер овуляции и сдавать его надо (если надо) за 7 дней до прогнозируемого начала менструации. В другие дни - это не имеет смысла. Но почти никогда нет показов к его сдаче. Если есть вопрос наступления беременности и хотим посмотреть была ли овуляция - лучше фолликулометрия.