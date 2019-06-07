Проблемы с пищеварением у ребенка: Комаровский назвал причину (видео)

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский дал объяснение распространенному явлению

Доктор Комаровский объяснил родителям, почему у ребенка возникают расстройства пищеварения из-за молочных продуктов, а также рассказал о разнице между такими понятиями, как лактоза, лактаза и лактазная недостаточность. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского причиной лактазной недостаточности является нехвтака особого фермента в организме, как ребенка так и взрослого. Этот фермент называется лактаза.

Доктор Комаровский рассказал о непереносимости молока (фото: pixabay.com)

А лактоза - это дисахарид, сахар, который содержится в коровьем молоке и придает ему тот самый сладковатый привкус, характерный напитку. Этот дисахарид называется лактозой.

Доктор Комаровский рассказал о непереносимости молока (фото: pixabay.com)

Именно из-за недостатка лактазы у человека возникает недостаточность, которая проявляется неприятными симптомами, такими, как понос, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.⠀

Доктор Комаровский рассказал о непереносимости молока (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.