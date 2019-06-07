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Делайте это чаще: Комаровский разрушил миф об ОРВИ (видео)

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 08:06
Делайте это чаще: Комаровский разрушил миф об ОРВИ (видео)
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал родителям несколько важных советов по уходу за простуженным ребенком

Доктор Комаровский рассказал о том, как часто стоит промывать ребенку, болеющему ОРВИ, нос физраствором.  Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Родители задали Евгению Комаровскому вопрос, правда ли, что ребенку при простуде можно промывать нос не чаще трех раз в сутки, а также, можно ли лечить насморк ингаляциями с физраствором. 

Педиатр говорит, что промывать нос по расписанию неправильно. Процедуру нужно проводить каждый раз, когда возникает необходимость прочистить дыхательные пути малыша от слизи.

Делайте это чаще: Комаровский разрушил миф об ОРВИ (видео)

Комаровский разрушил миф об ОРВИ (фото: momlovesbest.com)

Также Комаровский в который раз акцентировал на том, что если в помещении, где находится больной ребенок, соблюдены параметры влажности и температуры воздуха, то в промываниях нет необходимости – дыхательные пути достаточно лишь увлажнять.

"Частота промывания определяется реальными показаниями, а также тем, умеете ли вы промывать, или нет", – говорит Евгений Комаровский.

Также важными факторами к рекомендации такой процедуры являются:

  • Возраст ребенка – до трех лет промывать нос не нужно.
  • Особенности малыша – ребенку со склонностью к отитам такая процедура противопоказана.

Делайте это чаще: Комаровский разрушил миф об ОРВИ (видео)

Комаровский разрушил миф об ОРВИ (фото: momlovesbest.com)

Относительно ингаляций с физраствором Комаровский говорит, что ее делать не нужно. Дело в том, что когда в процессе ингаляции ребенок дышит влажным воздухом, а потом снова сухим – смысл ингаляции совершенно нивелируется.

Педиатр советует вместо ингалятора приобрести увлажнитель, чтобы ребенок дышал влажным воздухом постоянно.

Но если же по каким либо причинам в доме невозможно установить оптимальные параметры влажности и температуры, то использовать  ингалятор можно.

Комаровский разрушил миф об ОРВИ (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей.

Будьте бдительны! Комаровский раскрыл признаки шарлатанского лекарства Особенно опасно до 10 лет: Комаровский сделал родителям важное предупреждение
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